Paro armado del ELN dejó pérdidas de 3.000 millones a transportadores de pasajeros en Antioquia

Antioquia

El paro armado de tres días anunciado por el ELN en el país ocasionó graves afectaciones en la seguridad y movilidad del departamento de Antioquia. Uno de los sectores más golpeados, fue el del transporte de pasajeros, sumando pérdidas cercanas a los 3.000 millones de pesos.

La crítica situación económica se debió a la suspensión total de las rutas de Medellín hacia el departamento del Chocó y otras regiones del país hacia Antioquia, como el Eje Cafetero y el departamento de Caldas, durante varios días y debido a la falta de garantías de seguridad en las vías.

Así lo confirmó Samir Echeverry, director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros, quien explicó que la suspensión generó una afectación del 100 % para las empresas que cubren estos trayectos.

“Hay falta de seguridad y garantías que no solo los conductores cuando van a salir de viaje sienten ese miedo cuando van a salir hacia su recorrido, sino que los mismos usuarios están llegando a preguntar qué está pasando en la vida, si hay garantías para ellos viajar, entonces eso está generando pérdidas económicas para el sector porque o dejan de viajar, o prefieren viajar de forma aérea”, indicó el director.

Regiones afectadas

Además del Chocó, las regiones más afectadas fueron Norte de Santander y la Costa Caribe, debido a amenazas, panfletos intimidatorios, bloqueos e incineración de vehículos en las vías.

En Antioquia, aunque se mantuvo la operación hacia la mayoría de los municipios, se presentó el caso del bus al que el ELN le prendió fuego en Valdivia. No obstante, con autorización del Ministerio de Transporte, algunos vehículos lograron movilizarse por rutas alternas como Remedios–Segovia–Caucasia.

El sector hizo un llamado al Gobierno Nacional, especialmente al Ministerio del Interior, para que se refuercen las medidas de seguridad y el acompañamiento en las carreteras del país, con el fin de evitar nuevas afectaciones económicas y garantizar la movilidad segura de pasajeros y transportadores.