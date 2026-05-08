Balance: Durante el combate entre el Ejército en Urrao, murieron dos militares y cuatro ilegales

Urrao- Antioquia

La Séptima División del Ejército entregó una actualización del combate que sostuvieron con el Clan del Golfo en zona rural del municipio de Urrao, Suroeste de Antioquia.

Informa que en la confrontación entre uniformados de Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada, e integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, en la vereda Santa Isabel, dos militares murieron y dos más quedaron heridos, mientras que la entidad abatió a cuatro ilegales. Aparte de las dos mujeres civiles lesionadas que siguen siendo atendidas en el hospital local, pero que serán remitidas a Medellín.

Los dos soldados profesionales asesinados en Urrao, Antioquia tras combates con el Clan del Golfo son: Janier David Montiel González y Cristian José Mendoza Ozuna.

Un militar era oriundo del Magdalena y el otro de Cordoba. El Ejército envió un mensaje de solidaridad a las familias de los soldados que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

Según el Ejército, se incautó material de guerra y de intendencia en la respuesta estatal.

“El Ejército Nacional lamenta profundamente la pérdida de nuestros héroes, honra su memoria y extiende un mensaje de solidaridad a sus familias y compañeros”, expresó la Séptima División en su cuenta de X.