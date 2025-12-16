Suspendieron transporte Medellín–Quibdó por paro armado del ELN

Medellín

El anuncio de un paro armado de 72 horas por parte del ELN ha generado temor en distintos puntos del país, especialmente por las alertas de seguridad en las principales vías nacionales.

De acuerdo con información entregada por Terminales Medellín, como medida preventiva, las empresas de transporte de Rápido Ochoa y Occidental, que cubren la ruta Medellín–Quibdó suspendieron temporalmente sus operaciones desde la Terminal del Sur, tras el anuncio del grupo armado ilegal.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdova, se refirió a la situación de orden público en el departamento y señaló que se activó un Puesto de Mando Unificado con presencia de la fuerza pública, el Ministerio Público y autoridades territoriales. Según explicó, se adelanta un monitoreo diario con apoyo de personeros municipales.

La mandataria confirmó que, aunque hasta ahora no se han registrado hechos que afecten directamente la integridad de la población, sí se han encontrado banderas, pasacalles y cilindros alusivos al ELN en algunos municipios de la subregión del San Juan, así como en las vías Quibdó–Pereira y Quibdó–Medellín. Estos elementos están siendo retirados por la fuerza pública bajo estrictos protocolos de seguridad.

“El constreñimiento armado afecta la movilidad, el comercio, los servicios y derechos esenciales; y en general aprisiona a las comunidades desde la arbitrariedad de la imposición. Hoy, la razón que se expone para detener internamente al país es más absurda que nunca. Hemos visto todo tipo de justificaciones para vulnerar los derechos de la gente, ninguna para honrar la supuesta intención de paz de la que se habló en otro tiempo”, señala la publicación de la gobernadora.

En el Chocó estamos pasando por este nuevo constreñimiento ilegal perpetrado por el ELN constituidos en Puesto de Mando Unificado con la presencia de la fuerza pública, el ministerio público y las distintas autoridades territoriales. Estamos haciendo monitoreo diario con especial… — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) December 15, 2025

Las autoridades esperan que, en las próximas horas, la movilidad y el transporte puedan restablecerse con normalidad en la totalidad del departamento, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.