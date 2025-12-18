Muerte de Tamá: qué pasó durante el traslado del oso de anteojos al Parque Nacional Natural

La muerte de Tamá, el oso de anteojos que iba a ser liberado en el Parque Nacional Natural Tamá, se produjo durante la fase final del proceso de rehabilitación y traslado, el cual se extendió por más de tres años. Así lo explicó la Fundación Parque Jaime Duque, al detallar que se trató de un episodio imprevisible ocurrido cuando el animal regresaba a Cúcuta, luego de que las condiciones climáticas impidieran el aterrizaje en el punto de liberación.

“Fue un episodio agudo que no suele suceder ni en animales ni en humanos en un periodo tan corto, pero que desafortunadamente sucedió. No podemos en este momento aventurarnos a dar una causa definitiva, porque para ello se requiere hacer una necropsia de Tamá. Asumimos que tuvo un edema pulmonar o algún evento súbito que no pudo revertirse a pesar de las maniobras de resucitación que adelantaron nuestros profesionales”, agregó el Gerente de la Fundación Parque Jaime Duque, Rafael Torres.

¿Se debía o no trasladar a Tamá?

Sobre las cuestiones de sí se debía o no trasladar a Tamá al Parque Nacional Natural que lleva su nombre. El gerente aseguró que el oso ya no se encontraba a gusto con los espacios en los que se encontraba.

“Cuando uno encuentra que un animal definitivamente no se encuentra, que era evidente que el animal desde el punto de vista comportamental disfrutaba otro tipo de espacios pues dijimos asumamos el riesgo, y en este se contemplan todas las variables posibles en un operativo de esto, no solamente de salud del animal y de éxito de toda la operación, sino variables de tipo genético, de tipo de orden público, de trabajos con la comunidad, son miles de variables las que se contemplan y todas ellas las fuimos resolviendo y finalmente se tomó la decisión con la mejor intención, porque sabíamos que si se lograba, Tamá iba a ser un oso absolutamente feliz en su nuevo entorno“, añadió el Gerente de la Fundación Parque Jaime Duque, Rafael Torres.

“Lamentamos profundamente este hecho que entristece hoy al país yexpresamos nuestra solidaridad frente a la sensibilidad que genera la proteccióny conservación de la fauna silvestre. Para PNNC y Fundación Parque Jaime Duque, cada vida es valiosa y este desenlace ocasiona profunda tristeza al equipo de las entidades, las organizacionescomprometidas en su rehabilitación, traslado, liberación que genera reflexionesy aprendizajes”, agregaron desde Parques Nacionales luego de anunciar la muerte de Tamá.

La historia de este oso andino

El oso Tamá fue rescatado en 2014 cuando tenía apenas tres meses, por la Unidad de Parques Nacionales, entregado a CORPONOR y posteriormente rehabilitado por la Fundación Parque Jaime Duque durante seis años tras la caza indiscriminada de su madre.

Por dos años, Tamá se mantuvo aislado de los visitantes del parque para evitar la interacción errónea con el ser humano y permitir un proceso de rehabilitación exitoso. Posteriormente fue trasladado al santuario del oso de anteojos donde ha permanecido durante los últimos tres años.

Tamá se escapó el 15 de septiembre de 2022, y duró 15 días desaparecido, expertos emprendieron camino en un operativo y encontraron al oso Tamá en el Cerro Tibitó. Durante la búsqueda, varias señales fueron encontradas en el camino. Hasta que el 29 de septiembre de 2022 fue atrapado finalmente y retornado al en el parque Jaime Duque. El hecho de haber sobrevivido tantos días demostró, según expertos, que Tamá sí estaba listo para volver a su naturaleza libre y silvestre.

“Tamá demostró que merecía una segunda oportunidad y por ello hemos trabajado intensamente hasta el día de hoy. Esta aventura ahora continúa en el Parque Nacional Tamá, es sin duda una despedida que duele como todas, es un camino incierto el que tiene por delante, recordamos las imágenes captadas por las cámaras trampa en el cerro Tibitó donde fue evidente su alegría y pensar que puede vivir una experiencia aún mejor en su lugar de origen por el tiempo que le quede de vida, hará que todo este esfuerzo valga la pena. Feliz viaje Tamá” menciona Rafael Torres, Gerente de la Fundación Parque Jaime Duque.