“Paloma Valencia es nuestra única candidata”: Álvaro Uribe lanza dardo a Abelardo De La Espriella

Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: (Colprensa - Lina Gasca) / (Colprensa - Catalina Olaya) / (Colprensa-Campaña De La Espriella)

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ratificó que Paloma Valencia es la única candidata presidencial que representa al Centro Democrático y recordó cuando Abelardo De La Espriella pidió pista en el proceso interno del partido.

“El doctor Abelardo De La Espriella llegó seis meses después de haber empezado el proceso de precandidatos en el partido, pidió entrar, pero estatutariamente ya no se podía. Semanas después dijo que nunca había querido ser parte del Centro Democrático”, señaló.

Y agregó que la también senadora Valencia ganó limpiamente el proceso que adelantó el Centro Democrático para seleccionar a su candidato presidencial único y “siempre ha defendido las tesis del partido”.

Entre esas tesis mencionó la seguridad, la libertad, la democracia, la protección de la empresa privada y la cohesión social.

“Paloma ha sido transparente y firme en todas las horas”, concluyó.