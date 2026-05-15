Diferencias entre la lipólisis láser y la lipoescultura: este fue el procedimiento de Yulixa Toloza

La desaparición de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que se realizó una lipólisis láser en un centro de estética en el barrio Venecia al sur de la ciudad; ha generado bastantes dudas sobre los procedimientos de este tipo.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, aseguró que el centro no contaba con autorización para prestar este tipo de servicios ni disponía de concepto sanitario favorable. En este orden de ideas, el lugar operaba de manera ilegal.

En este sentido, es importante que las personas verifiquen, antes de realizarse cualquier procedimiento estético, si el lugar cuenta con la autorización para los servicios y qué implica la realización de cada uno.

Por esta razón, aquí le contamos la diferencia entre una lipólisis láser y una lipoescultura, de acuerdo con expertos miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva.

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¿Qué es la lipólisis láser?

La lipoláser, también conocida como lipólisis láser, utiliza tecnología láser para derretir la grasa antes de extraerla. Posteriormente, esa grasa es retirada del cuerpo mediante aspiración, por lo que no desaparece de manera natural ni se elimina por la orina, como suele difundirse erróneamente en redes sociales.

Este procedimiento combina la acción del láser con la liposucción tradicional y, según cirujanos plásticos, puede ayudar a que la piel se retraiga con mayor facilidad y se adhiera mejor al músculo.

¿Qué es la lipoescultura y cómo funciona?

La lipoescultura es un procedimiento quirúrgico que busca moldear el cuerpo mediante la extracción de grasa localizada en zonas como abdomen, espalda, piernas, brazos o cintura. A través de pequeñas incisiones se introducen cánulas conectadas a un sistema de succión que permite retirar la grasa acumulada.

Aunque muchas personas relacionan este procedimiento con pérdida de peso, los Especialistas en Abdominoplastia, miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, deaclaran que su objetivo principal es redefinir el contorno corporal y mejorar la apariencia física en pacientes que ya tienen un peso relativamente estable.

Diferencias entre lipoláser y lipoescultura tradicional

Técnica utilizada

La principal diferencia está en el método para tratar la grasa. En la lipoescultura convencional, la grasa se extrae directamente mediante cánulas, mientras que en la lipoláser primero se utiliza energía láser para licuarla y luego aspirarla.

Tiempo del procedimiento

Una cirugía de lipoláser puede durar aproximadamente una hora, aunque el tiempo varía según la cantidad de grasa y la experiencia del cirujano. En algunos casos el procedimiento puede extenderse varias horas.

La tecnología láser añade un tiempo extra porque primero debe derretirse la grasa antes de retirarla.

¿Qué tipo de anestesia se utiliza?

Especialistas recomiendan que tanto la lipoláser como la lipoescultura se realicen con anestesia regional o general y siempre dentro de una clínica equipada con quirófano y personal médico especializado.

Además del cirujano plástico, se requiere anestesiólogo, enfermeras e instrumentadores para garantizar la seguridad del paciente durante el procedimiento.