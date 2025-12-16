“No hay garantía de que las nuevas generaciones tengan agua”: CAR

El 70% del agua que consumen los colombianos proviene de los páramos, ecosistemas en alto riesgo de desaparecer. El cambio climático y actividades como la agricultura, la ganadería y la tala indiscriminada debilitan su estabilidad; por ello es necesario emprender acciones inmediatas que remedien esas afectaciones para garantizar que el líquido vital, fundamental para la vida, se preserve.

Para revisar el panorama actual del país en materia de seguridad hídrica y de protección del medio ambiente, Caracol Radio habló con Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) sobre las estrategias que implementa la entidad con el fin de asegurar el suministro para esta y las futuras generaciones.

De acuerdo con el funcionario, y a pesar de que se han implementado múltiples programas en los que incluso involucran a las comunidades, todavía falta mucho para reparar el deterioro que las inadecuadas prácticas industriales le generan a la naturaleza. Por eso, en esta nueva entrega de Plataforma de Sostenibilidad, Ballesteros extendió una invitación, acompañada por recomendaciones, para que toda la ciudadanía aporte desde sus hogares y trabajos en el cuidado del agua.