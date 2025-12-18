Fue asesinado Gilberto Jesús Calao González,director de la DIAN en el centro del Valle

A tiros y cuando salía de su casa en su vehículo fue víctima de un atentado el director seccional de la DIAN en el municipio de Tuluá en el centro del Valle del Cauca, Gilberto Jesús Calao González.

La Policía Nacional confirmó el homicidio del funcionario y según información preliminar, se dirigía hacia su lugar de trabajo en el vehículo de su propiedad.

Al parecer fue abordado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta quienes habrían disparado en repetidas ocasiones.

Las autoridades implementaron un plan candado para dar con el paradero de los agresores. Además, adelantan la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.

Hasta el momento el funcionario no había reportado ningún tipo de amenazas, según informó el alcalde de Tuluá Gustavo Adolfo Vélez, “no contaba con escoltas ni carro blindado”, puntualizó.

Vélez además, manifestó su rechazo y lamentó el crimen de una persona que llevaba alrededor de seis años cumpliendo su labor en el municipio de Tuluá.