“Jermein Peña siempre ha sido boconcito, muestra su falta de cultura”: crítica en El Pulso del Fútbol

Jermein Peña fue una de las grandes figuras del Junior campeón de Colombia. A pesar de haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda a finales del año pasado y pasar por varios problemas musculares, el joven defensor logró recuperar el nivel y hacerse con un lugar inamovible en el once titular.

Ahora bien, luego del título rojiblanco, Peña encendió la polémica al enviar un polémico mensaje contra la prensa del país: “Toda la prensa se tiene que callar. Tiene que cerrar el culito e ir a dormir, porque Junior está presente, Barranquilla está presente, Junior no está solo. La banda de los cuervos y la banda del frente rojiblanco nos han apoyado, hasta lo último. Esto es por Barranquilla y por la costa que son hinchas del Junior”.

A raíz de lo anterior, César Augusto Londoño y Steven Arce debatieron en El Pulso del Fútbol sobre las palabras de Jermein Peña en el Manuel Murillo Toro.

Justamente, Arce advirtió al respecto: “Uno tiene que entender, no justificar, al jugador por su origen y la manera en la que ha trasegado por la vida. Creo que Jermein es un jugador al que difícilmente uno le puede pedir otro tipo de declaraciones y que necesita trabajar en eso”.

Y criticó severamente sus picantes declaraciones: “Teo decía que este jugador (Jermein Peña) lo necesita River o Boca y técnicamente me encanta, me parece un muy buen defensa, pero siempre ha sido boconcito. Me parece que muestra su falta de cultura. Trabaje eso, como consejo, para llegar al fútbol internacional, porque así de bocón no lo contratan en ningún lado”.

