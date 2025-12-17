Jermein Peña y una picante declaración tras el título de Junior: “Se tiene que callar”

Jermein Peña ha sido uno de los jugadores que más polémica ha generado por sus declaraciones. Previo a la final de la Liga contra Tolima, aseguró que gran parte del país estaba en contra de Junior y no quería que fueran campeones, por lo que dio espacio al debate al respecto.

Lo cierto es que Peña fue uno de los jugadores clave en la obtención de la estrella 11 del conjunto Tiburón, que se impuso al cuadro Pijao por 4-0 en el global de la gran final. Tras la coronación, el defensor dejó un picante mensaje para la prensa en general que cuestionó al equipo.

“Toda la prensa se tiene que callar. Tiene que cerrar el culito e ir a dormir, porque Junior está presente, Barranquilla está presente, Junior no está solo. La banda de los cuervos y la banda del frente rojiblanco nos han apoyado, hasta lo último. Esto es por Barranquilla y por la costa que son hinchas del Junior”, dijo para varios medios en el terreno del Manuel Murillo Toro.

Peña, presente en la décima y la undécima

El oriundo de Santa Marta, de 26 años, tiene contrato con el equipo Tiburón por seis meses más, pues se encuentra a préstamo desde Unión Magdalena. El futbolista hizo parte del título del 2023, el cual significó la décima estrella.

Le puede interesar: Clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026: los equipos que representarán a Colombia

Peña vivió un momento doloroso en su paso por Junior, pues en agosto de 2024 sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda en un partido de Copa Libertadores. Estuvo casi un año sin jugar, regresó a mediados de julio del presente año y cinco meses después levantó el título de campeón.

“Duré 11 meses sin jugar fútbol por mi lesión, vuelvo y otra vez quedo campeón. Ese es un milagro del señor porque me tiene para grandes cosas y lo he demostrado en cada entrenamiento, minuto a minuto y partido a partido. Toda la gloria y la honra sería para él”, dijo a Win Sports tras terminar el partido en Ibagué.

Lea también: Tabla de la Reclasificación: Posiciones tras el título del Junior de Barranquilla

Jermein Peña disputó un total de 21 partidos en el semestre, de los cuales 18 fueron por liga y 3 por Copa Colombia. Marcó un solo gol, el que le convirtió de tiro libre al América por los cuadrangulares y que abrió el triunfo 2-1.