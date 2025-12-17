Javier Baéz explotó en rueda de prensa tras triunfo de Junior: “A los atrevidos, malagradecidos...”

Junior venció a Tolima en la final de la Liga Colombiana-II y se coronó campeón logrando conseguir la estrella de Navidad para su hinchada. José Enamorado y Bryan Castrillón fueron los autores de los cuatro goles que se anotaron en el marcador global.

¡Junior es campeón de la Liga 2025-II! Así queda el palmarés de títulos en el fútbol colombiano

La consentida viene segura, no se preocupen 😎🏆#VamosJunior pic.twitter.com/57PQY2PayT — Junior FC (@JuniorClubSA) December 17, 2025

“Hoy ganamos y es para ellos también, quienes nos tiraron mierda”

Posterior a la coronación del Junior, Javier Báez habló con los medios de comunicación. Allí se mostró satisfecho con el marcador global y no se guardó nada respecto a los periodistas, a quienes insultó por haber criticado al equipo en su momento. Además, no le importó fumar en la rueda de prensa.

“Primero, quiero agradecer a la gente que confió en nuestro trabajo; segundo, a quienes trabajan en el día a día, como los jugadores; también a los futbolistas que me han acompañado en Colombia, ya que fueron quienes me hicieron tener trabajo. Siento una gran alegría y merecimiento para un plantel que fue líder de la Liga, en el ‘todos contra todos’, por 13 fechas“, inició hablando Baéz.

Lucas González tras perder la final: “Los dioses del fútbol no quisieron que la pelota entrara”

Posterior, el jugador insultó con fuertes comentarios a los periodistas: “Salimos campeones y son solo cuatro o cinco periodistas los que vinieron. Parece que les gustó el quilombo a lo largo del año a ustedes, los periodistas. Recuerdo que cuando perdíamos, esto estaba lleno. Miren lo que hay; así que les agradezco a quienes están acá. Ahora, a los desubicados, malagradecidos, atrevidos, maleducados, esto también es para ustedes, los que no confiaron”.

Complementó: “Como dice Bilardo: ‘puedes hablar, cuando ganas’, hoy ganamos y es para ellos también, quienes nos tiraron mierda, los que nos hicieron poner la gente en contra, que este equipo no jugaba a nada, dormía, y fuimos primeros siempre. Aun así, les gustaba el quilombo; ahora, el quilombo está en el vestuario porque somos campeones".

