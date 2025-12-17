Liga Colombiana

Javier Baéz explotó en rueda de prensa tras triunfo de Junior: “A los atrevidos, malagradecidos...”

El jugador paraguayo se destapó y cargó contra los críticos del equipo durante el semestre.

Javier Baéz en rueda posterior a la victoria del Junior en la final / Dimayor

Juliana Sofía Ramírez Araque

Junior venció a Tolima en la final de la Liga Colombiana-II y se coronó campeón logrando conseguir la estrella de Navidad para su hinchada. José Enamorado y Bryan Castrillón fueron los autores de los cuatro goles que se anotaron en el marcador global.

“Hoy ganamos y es para ellos también, quienes nos tiraron mierda”

Posterior a la coronación del Junior, Javier Báez habló con los medios de comunicación. Allí se mostró satisfecho con el marcador global y no se guardó nada respecto a los periodistas, a quienes insultó por haber criticado al equipo en su momento. Además, no le importó fumar en la rueda de prensa.

Primero, quiero agradecer a la gente que confió en nuestro trabajo; segundo, a quienes trabajan en el día a día, como los jugadores; también a los futbolistas que me han acompañado en Colombia, ya que fueron quienes me hicieron tener trabajo. Siento una gran alegría y merecimiento para un plantel que fue líder de la Liga, en el ‘todos contra todos’, por 13 fechas“, inició hablando Baéz.

Posterior, el jugador insultó con fuertes comentarios a los periodistas: “Salimos campeones y son solo cuatro o cinco periodistas los que vinieron. Parece que les gustó el quilombo a lo largo del año a ustedes, los periodistas. Recuerdo que cuando perdíamos, esto estaba lleno. Miren lo que hay; así que les agradezco a quienes están acá. Ahora, a los desubicados, malagradecidos, atrevidos, maleducados, esto también es para ustedes, los que no confiaron”.

Complementó: “Como dice Bilardo: ‘puedes hablar, cuando ganas’, hoy ganamos y es para ellos también, quienes nos tiraron mierda, los que nos hicieron poner la gente en contra, que este equipo no jugaba a nada, dormía, y fuimos primeros siempre. Aun así, les gustaba el quilombo; ahora, el quilombo está en el vestuario porque somos campeones".

