¿Habrá clásico en Copa Sudamericana? Atención a los posibles cruces entre colombianos

Los tres considerados equipos más grandes del país, para muchos, estarán disputando la Copa Sudamericana 2026: Atlético Nacional, Millonarios y América de Cali. El cuarto equipo en el certamen será Atlético Bucaramanga, quien este año logró derrotar a Atlético Mineiro en Brasil durante la competencia.

La Sudamericana cambió su formato en los últimos años, un sistema de juego bastante discutido por los aficionados, puesto que equipos brasileños y argentinos ya tienen garantizada su presencia en la fase de grupos, caso contrario para los demás países.

Todos los otros representantes de cada país participante en el certamen deberán enfrentarse entre sí en un juego a partido único, con una localía que se define por sorteo.

Posibles enfrentamientos

Pase lo que pase, el sorteo dejará un clásico colombiano en su primera fase, puesto que no existe ninguna restricción para que los equipos de un mismo país se enfrenten, mucho menos para definir las localías.

Así las cosas, el sorteo podría dejar un duelo Millonarios Vs. Nacional; Nacional Vs. América o América Vs. Millonarios.

Una vez superada esta ronda, los equipos colombianos accederán a la fase de grupos, donde el líder avanzará a los octavos de final; mientras que los equipos que terminen segundos accederán a unos playoffs, donde se estarán midiendo con equipos llegados desde la Copa Libertadores.