Marino Hinestroza estaría muy cerca de llegar a Boca Juniors: Esto se sabe

Marino Hinestroza estaría muy cerca de salir de Atlético Nacional. El extremo vallecaucano de 23 años es pretendido por un gigante del fútbol argentino y del continente, y las negociaciones por su fichaje estarían muy adelantadas.

Según informó el periodista César Luis Merlo, Boca Juniors tiene muy adelantadas las negociaciones por la compra de Hinestroza. El mismo club reconoció su interés y gusto en el jugador a través de un miembro del Consejo de Fútbol.

Marcelo Delgado, exjugador de Boca, manifestó días atrás en diálogo con Radio La Red, que el jugador les interesaba y que le venían haciendo un seguimiento. El semestre pasado ya se lo había relacionado con el Xeneize.

“Hemos visto el video del jugador, es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos”, manifestó el Chelo Delgado sobre Hinestroza en su momento.

¿Qué se sabe de una posible venta a Boca?

César Luis Merlo publicó en su cuenta de X: “Boca tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional. Hay mucho optimismo para que la operación se cierre y el futbolista firme un contrato a largo plazo”.

Hinestroza se encuentra en Atlético Nacional desde el año 2024, tiempo en el que ha conquistado tres títulos con la institución, una Liga, una Copa y una Superliga. Su desempeño en el equipo antioqueño, le representó pelear por una plaza en la Selección Colombia; no obstante, aún se encuentra en la búsqueda de consolidarse con Néstor Lorenzo.