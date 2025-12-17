¿Fichaje bomba? Deportivo Cali anuncia acuerdo con jugador titular de una selección sudamericana

Deportivo Cali se encuentra moviendo sus fichas para la Liga 2026-I. En medio de pocas noticias en bolsa de jugadores, el cuadro vallecaucano anunció un acuerdo con uno de los que puede ser un fichaje bomba en el fútbol colombiano.

Se trata del arquero peruano Pedro Gallese, capitán y titular de su selección, y quien desde la temporada 2020 se encontraba defendiendo la puerta del Orlando City, equipo de la MLS de los Estados Unidos.

“El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Pedro Gallese, portero internacional, el cual se encuentra sujeto al cumplimiento de los términos contractuales y a la realización de los exámenes médicos correspondientes”, informó el club.

Al respecto añadió: “Este principio de acuerdo contempla el viaje del jugador a la ciudad de Cali, donde se llevarán a cabo los procedimientos médicos y administrativos habituales en este tipo de vinculaciones. En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al plantel profesional del Deportivo Cali”.

📄 COMUNICADO OFICIAL



Deportivo Cali llegó a un principio de acuerdo con el arquero peruano Pedro Gallese para su vinculación a nuestra institución. pic.twitter.com/PFBDHODPXF — Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) December 17, 2025

Gallese, de 35 años, hizo la mayor parte de su carrera deportiva en el fútbol de su país, donde pasó por Universidad de San Martín, Atlético Mineiro, Juan Aurich y Alianza Lima; en México estuvo en Veracruz entre 2016 y 2019.

Con su selección, disputó el Mundial de Rusia 2018, además de las Copas América de 2015, la Centenario, del 2019, del 2021 y el 2024. En la edición del 2019, celebrada en Brasil, fue subcampeón.

Más fichajes

Además de Gallese, el Deportivo Cali anunció que tiene un preacuerdo con el volante Ronaldo Pájaro, quien llega procedente de Fortaleza. El argentino Juan Ignacio Dinenno también regresaría al club, aunque aún no se ha oficializado.