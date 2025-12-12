Bajan los delitos y aumentan operativos en Pereira; los homicidios continúan siendo el mayor reto

Pereira

Durante el último Consejo de Seguridad del 2025, las autoridades presentaron un balance con resultados positivos para la ciudad, destacando que los delitos de mayor impacto muestran una tendencia sostenida a la baja. En esa misma línea, durante la temporada decembrina la capital risaraldense recibió el apoyo de 170 uniformados adicionales, quienes reforzaron las labores de vigilancia y control en diferentes puntos del área urbana y rural.

Al respecto, el coronel Diego Rodríguez, comandante operativo del Área Metropolitana de la Policía de Pereira, señaló que conductas como el homicidio mantienen un descenso significativo gracias al trabajo coordinado entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Pereira.

“La Policía Metropolitana de Pereira continúa fortaleciendo todas sus capacidades, de la mano de la Administración, la Fiscalía y el Ejército Nacional, con más de 2.500 capturas y más de 267 armas de fuego incautadas. Resaltamos y reconocemos el buen comportamiento de toda la comunidad pereirana e invitamos a seguir así durante el fin de año. Cualquier información que tengan de importancia, por favor comuníquenla de manera inmediata al 123.”

Sin embargo, las muertes violentas continúan siendo un desafío para las autoridades. Aunque la frecuencia de los casos disminuyó, las cifras muestran un incremento: en 2025 se han registrado 200 homicidios, frente a los 147 reportados en 2024.

El oficial también destacó la labor del Bloque de Búsqueda, cuya intervención ha sido determinante para estos indicadores. Agregó que la estrategia se centra en afectar directamente la primera línea financiera de las estructuras criminales que delinquen en la ciudad, con el fin de reducir su capacidad operativa.

A su vez, Jorge Mario Trejos Arias, secretario de Gobierno de Pereira, se refirió a las cifras positivas presentadas durante el Consejo de Seguridad.

“Último Consejo de Seguridad en el municipio, presidido por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez. La Policía Metropolitana, el Ejército y la Fiscalía mantienen su compromiso de garantizar la seguridad de los pereiranos. Durante la sesión se analizó el comportamiento de los delitos asociados a la seguridad y la convivencia ciudadana, los cuales presentan una tendencia a la baja. Esperamos que el buen comportamiento de los habitantes y visitantes continúe apoyando el esfuerzo que adelanta la Administración Municipal.”

Desde la Alcaldía de Pereira informaron que el Plan Navidad ha sido clave para fortalecer la seguridad durante estas fechas, implementando acciones preventivas y operativas que buscan garantizar que los ciudadanos se sientan protegidos y puedan disfrutar las celebraciones de fin de año con tranquilidad.