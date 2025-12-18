Marino Hinestroza se despide de Atlético Nacional con sentido mensaje: tendría listo su nuevo equipo

Parece que la historia de Marino Hinestroza con Atlético Nacional ha llegado a su fin. El delantero caleño habría disputado su último juego con la camiseta Verdolaga en la final vuelta de la Copa Colombia en la que se impusieron por 0-1 con anotación de Andrés Felipe Román.

Hinestroza, quien llegó a mediados de 2024 al elenco paisa en calidad de préstamo inicialmente, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje con tono claro de despedida, luego de coronarse por segunda vez consecutiva en este campeonato.

Hinestroza se despide de Nacional

El futbolista de 23 años publicó dos fotos. En una se ve con una corona y en la otra señalando el escudo de Nacional, acompañado de la descripción: “La historia de amor más linda de mi vida no podía terminar de otra manera. Te llevaré siempre en el corazón verde querido”, y en el medio cuatro emojis de trofeo, aludiendo a los logros que consiguió con la institución.

Entre las respuestas más llamativas a esa publicación, resalta lo escrito por Jorman Campuzano, quien lo despidió con un: “Cuídate mucho, nene. Te quiero mucho”. Además, hubo reacción por parte de otros seguidores del club, quienes le agradecieron lo hecho por el club.

El extremo mostró destacado nivel en Nacional y fue clave en el doble título del segundo semestre de 2024. Esto hizo que el club le adquiriera sus derechos deportivos al Columbus Crew de la MLS por algo más de 1.5 millones de dólares.

En total disputó 84 partidos con la camiseta verde, en los que aportó 11 goles y 11 asistencias. Ganó dos Copas, una Liga y una Superliga.

Todos los caminos conducen a Boca Juniors

Marcelo ‘Chelo’ Delgado, miembro del Consejo de Boca, confirmó hace unos días el interés por el jugador. Por su parte, en las últimas horas, trascendió un avance real por parte del equipo argentino con el cuadro antioqueño y el entorno del jugador. Incluso medios como TyCSports lo dan por hecho y el monto pagado a Nacional sería de 6 millones de dólares aproximadamente.

“En las últimas horas, con llamado de Juan Román Riquelme al propio Hinestroza incluido y un emisario del club en Colombia, los clubes se pusieron de acuerdo y está todo dado para que se concrete la transferencia de cara a 2026, donde Boca volverá a la Copa Libertadores luego de dos año sin participar“, apuntó el medio argentino.

Esta sería la tercera experiencia de Marino en el exterior, pues luego de surgir de Orsomarso y pasar por el América, tomó rumbo a Palmeiras de Brasil, luego pasó por Pachuca de México y cayó en Columbus Crew de la MLS antes de arribar a Nacional.

Hinchas de Boca Juniors respondieron a la publicación de Marino dándole la bienvenida al club y deseándole éxitos en su estancia.