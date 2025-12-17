🔴 Medellín vs Nacional siga EN VIVO el partido de HOY por la final de la Copa Colombia 2025

¡Se define el último campeón del año! A partir de las 7:30 de la noche, <b>Independiente Medellín recibe en el Atanasio Girardot a Atlético Nacional</b>, en duelo válido por la gran final de la<b> Copa Colombia 2025</b>.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/12/17/copa-libertadores-y-sudamericana-2026-programese-aca-con-el-sorteo-de-los-equipos-colombianos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/17/copa-libertadores-y-sudamericana-2026-programese-aca-con-el-sorteo-de-los-equipos-colombianos/"><b>Copa Libertadores y Sudamericana 2026: prográmese acá con el sorteo de los equipos colombianos</b></a>La serie se encuentra igualada a cero, razón por la que el vencedor de este compromiso se consagrará. En caso de igualdad, sea el resultado que sea, todo se definirá en la <b>tanda de penales</b>.Es preciso recordar que <b>Nacional va por su octavo título de Copa </b>(no ha perdido ninguna final), mientras que el <b>Medellín busca su cuarta consagración</b>.<b>Lea también acá: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/12/17/tabla-de-la-reclasificacion-posiciones-tras-el-titulo-del-junior-de-barranquilla/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/17/tabla-de-la-reclasificacion-posiciones-tras-el-titulo-del-junior-de-barranquilla/"><b>Tabla de la Reclasificación: Posiciones tras el título del Junior de Barranquilla</b></a>