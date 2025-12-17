Fútbol

🔴 Medellín vs Nacional siga EN VIVO el partido de HOY por la final de la Copa Colombia 2025

Clásico antioqueño para definir al último campeón del año en el fútbol nacional.

Medellín vs Nacional siga EN VIVO el partido de HOY por la final de la Copa Colombia 2025 / Colprensa

Medellín vs Nacional siga EN VIVO el partido de HOY por la final de la Copa Colombia 2025 / Colprensa

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad