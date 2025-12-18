Atlético Nacional, el más veces campeón de Copa Colombia: Así quedó el palmarés del torneo

Los jugadores de Atlético Nacional celebran el único gol en el clásico antioqueño / Colprensa.

Atlético Nacional se coronó campeón de la Copa Colombia 2025, luego de vencer 1-0 al Medellín en el resultado global, marcador que consiguió en el juego de ida, donde el Poderoso hacía las veces de local.

El único gol del partido lo convirtió el lateral Andrés Felipe Román a los 11 minutos del encuentro, un remate a ras de pasto que se desvió en el camino y descolocó al portero uruguayo Washington Aguerre.

Con este título, Nacional amplió su palmarés como el club que más veces ha ganado la Copa Colombia, ocho en total, las tres últimas de manera consecutiva. Como si fuera poco, su poderío en el certamen es tal, que nunca ha perdido una final, ganando las ocho que ha disputado.

Es tal la ventaja del equipo Verdolaga en el certamen, que casi que triplica a sus principales perseguidores, Millonarios y Medellín, cada uno con tres títulos. Santa Fe y Junior los ven desde más abajo, ambos con dos títulos.

Al ya tener Atlético Nacional asegurado su cupo a la Copa Sudamericana y Medellín su cupo a la Copa Libertadores, el certamen no terminó entregando ninguna plaza a competencia internacional.

Así está el palmarés de la Copa Colombia