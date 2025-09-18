El eclipse más largo del siglo: NASA confirma fecha, duración y países que lo podrán ver

Los eclipses solares siempre han despertado gran fascinación en la humanidad, pues cada vez que ocurre uno, millones de personas dirigen su mirada al cielo para presenciar un fenómeno que combina ciencia, naturaleza y misterio. Sin embargo, no son eventos frecuentes: su visibilidad depende de la ubicación geográfica, de las condiciones atmosféricas y del tipo de eclipse que se produzca.

Existen distintas clases de eclipses, un ejemplo de el solar total, en el que la Luna se interpone de manera perfecta entre la Tierra y el Sol, cubriendo por completo el disco solar. Este alineamiento genera un oscurecimiento del cielo en pleno día, un espectáculo que dura apenas unos minutos pero que deja huella en quienes logran observarlo.

Cuándo será el eclipse más largo del siglo

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio) confirmó que el 2 de agosto de 2027 ocurrirá el eclipse solar total más largo del siglo XXI. Este evento astronómico ya ha sido catalogado como histórico, no solo por su magnitud, sino también por el tiempo que durará.

Aunque aún faltan casi dos años, la noticia ha generado gran expectativa científica y en los aficionados a la astronomía, quienes podrán prepararse con suficiente anticipación. Los expertos recomiendan contar con equipos adecuados, como telescopios modernos y, sobre todo, gafas con certificación ISO 12312-2, las únicas seguras para observar el fenómeno sin riesgo de daño ocular.

Además, se sugiere buscar lugares con cielos despejados y bajos niveles de contaminación lumínica para disfrutar de la experiencia en todo su esplendor.

Cuándo durará el eclipse más largo del siglo

El eclipse del 2 de agosto de 2027 marcará un récord en la historia reciente: su fase de totalidad tendrá una duración de 6 minutos y 22 segundos de oscuridad total. Para dimensionar la magnitud del evento, basta recordar que el eclipse total del 11 de julio de 1991, considerado uno de los más importantes del siglo XX, apenas alcanzó 2 minutos y 11 segundos de oscuridad.

Esto significa que la humanidad tendrá frente a sí un fenómeno astronómico que no volverá a repetirse en muchas décadas. De hecho, varios especialistas coinciden en que este será un acontecimiento irrepetible en lo que resta del siglo XXI.

Según cálculos de los científicos, este evento, la sombra de la Luna puede moverse a velocidades de hasta 258 kilómetros por hora, recorriendo más de 15.000 kilómetros y cubriendo un área superior a los 2,5 millones de kilómetros cuadrados.

Países que podrán observar el eclipse más largo del siglo

El recorrido de la sombra lunar abarcará un amplio tramo del planeta. Entre los países que estarán en la ruta principal del eclipse se encuentran:

España

Marruecos

Argelia

Túnez

Libia

Egipto

Sudán

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

En estas naciones se vivirá con mayor intensidad el oscurecimiento del día, mientras que otras regiones del mundo podrán presenciarlo de forma parcial.