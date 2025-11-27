Calendario lunar diciembre 2025: Mes inicia con Luna Llena fría y termina con creciente

La Luna pasa por diferentes fases a lo largo de cada mes debido a la posición en la que se encuentra el Sol. Esto hace que la luz del astro se proyecte sobre la Tierra de forma parcial o total. A este fenómeno se le conoce como lunación, el cual tiene una duración de 29,53 días.

¿Cuáles son las fases lunares?

Luna llena: La Luna se ve completamente iluminada.

Cuarto menguante: La porción visible de la Luna disminuye.

Luna nueva: La Luna no es visible.

Cuarto creciente: La porción visible de la Luna aumenta.

¿En qué días de diciembre se presentarán las fases de la Luna?

Para diciembre de 2025, se presentará un nuevo período de lunación en el que los interesados podrán ver la Luna de formas distintas en ciertos días del mes. Estos son:

4 de diciembre de 2025 : Luna llena.

: Luna llena. 11 de diciembre de 2025 : Cuarto menguante.

: Cuarto menguante. 20 de diciembre de 2025 : Luna nueva.

: Luna nueva. 27 de diciembre de 2025: Cuarto creciente.

La Luna Nueva del día 20 ofrecerá un cielo oscuro ideal para astronomía, especialmente relevante porque coincide con la cercanía del máximo de las Úrsidas, una lluvia de meteoros que suele alcanzar cerca de diez destellos por hora.

¿Qué es la Luna Llena Fría?

Este es el nombre tradicional de la luna llena de diciembre, la última del año. El nombre proviene de las culturas indígenas norteamericanas y europeas y hace referencia a la llegada del invierno y las temperaturas gélidas en el hemisferio norte.

Este evento estará marcado por una combinación de factores que influirán en su altura, brillo y visibilidad en distintas regiones del planeta. La fase coincidirá con el final de la temporada lunar previa al solsticio de diciembre.

Cuándo será la última superluna del año y a qué hora verla

La fase de Luna Llena iniciará el 4 de diciembre a las 23:14 GMT, momento en el que la superluna alcanzará su iluminación completa. Aunque el instante exacto corresponde a esa hora, el aspecto del disco se verá prácticamente lleno durante la noche anterior y la posterior.

Novedades de esta Luna Llena:

En esta etapa del ciclo (2024–2025), las Lunas llenas y nuevas pueden alcanzar posiciones particularmente altas o bajas. La del 4 de diciembre de 2025 será la Luna llena más alta en el hemisferio norte hasta el año 2042, elevándose más que otras lunas llenas de los próximos años. Permanecerá visible durante un largo periodo y sorteará con facilidad obstáculos como edificios o montañas; en el hemisferio sur, la situación es la contraria: será una Luna llena inusualmente baja, cercana al horizonte y con un tono que puede ir del amarillo al rojo debido al grosor de la atmósfera que atravesará su luz.