6AM revela detalles inéditos del envenenamiento de menores con talio en Bogotá

Es criminal de cuello Blanco y quería eliminar lo que rodea al padre de las niña envenenadas con talio:Psicóloga en investigación criminal

La Fiscalía avanza en la investigación del caso del envenenamiento con talio que dejó dos niñas fallecidas y varios menores intoxicados en la familia de Juan de Bedut en Bogotá.

La periodista Vanessa de la Torre revela en 6AM qué nuevos documentos del expediente indican que en la familia habría presencia de talio desde hace años, lo que refuerza la hipótesis de un envenenamiento prolongado a su esposa fallecida y sus hijos. En los exámenes toxicológicos, tanto el padre como su hijo mayor dieron positivo para talio, a pesar de que el joven no consumió las frambuesas contaminadas.

Recientemente, se abrió una nueva línea relacionada con la muerte de la esposa de Juan de Bedut en 2020. Aunque el diagnóstico oficial de la muerte fue cáncer, los registros médicos de la Fundación Santa Fe muestran que también tenía talio en el cuerpo durante su tratamiento. Este descubrimiento llevó a la Fiscalía a revisar episodios previos en la familia, incluyendo una relación extramarital con Zulma Guzmán entre 2017 y 2018.

Bedut afirmó que Guzmán le instaló un GPS en su vehículo haciéndose pasar por una vendedora inmobiliaria para ingresar a su edificio. Además, al revisar las llamadas del domiciliario que llevó las frambuesas a la familia el día del envenenamiento, la Fiscalía encontró una comunicación con una línea argentina que pertenece a Guzmán, desde ese mismo número, según el expediente, ella habría coordinado la entrega del producto.

La investigación en relación con el talio llevó a otro punto clave: un hombre calificado como mentalista que operaba en un edificio en la calle 93 en Bogotá, desde ese lugar salieron las frambuesas envenenadas que fueron recogidas por el domiciliario y entregadas en la casa de Bedut. Actualmente, una de las menores intoxicadas continúa en tratamiento en Chicago, mientras otro niño evoluciona favorablemente.

De acuerdo con la Fiscalía, en esa casa hubo talio durante un periodo prolongado. Con dos niñas fallecidas, una menor en recuperación crítica y múltiples evidencias que apuntan a Guzmán, quien hoy tiene circular roja.