Juan Carlos Pinzón presentó su lista a la Cámara de Representantes por Bogotá: ¿Quiénes la integran?

La carrera por la Presidencia de Colombia sigue avanzando, y con ella las alianzas y estrategias de los candidatos por consolidarse en el poder.

Muchos de ellos, con nuevas apuestas como el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien apoyó el lanzamiento de la lista de los 18 jóvenes que se unieron para llegar al Congreso.

El apoyo fue oficializado ante más de cuatro mil personas entre ciudadanos, líderes sociales, sectores productivos organizaciones civiles, que le apuestan a la idea de cambiar la democracia y renovar la política colombiana.

¿Quiénes integran la lista?

Cristian Gómez Lotero #1

Alejandro Carvajal Aponte #2

Andrés Suárez #3

Alejandro Jaramillo Fonseca #4

Edwin Hernández #5

Alejandra Angarita #6

Maryory Olaya #7

Sol Suárez Jaramillo #8

Andrés Felipe Vásquez Mejía #9

Juan Carlos Rodríguez Escobar #10

Jorge Ruge #11

Elizabeth Parra Martínez #12

Sara Ximena Escobar Carrillo #14

Martha Bojacá Moreno #16

Luigi Parra #17

Nicolás de Francisco Giraldo #18