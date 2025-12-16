Juan Daniel Oviedo inscribió su candidatura presidencial: confirmó alianza para consulta

El movimiento ciudadano Con Toda por Colombia entregó este martes, hacia las 2:00 p. m., 877.777 firmas ante la autoridad electoral, como respaldo a la aspiración presidencial de Juan Daniel Oviedo de cara a las elecciones de 2026.

Desde el inicio del proceso, el movimiento optó por un mecanismo de recolección basado en el contacto directo con la ciudadanía, privilegiando espacios públicos como barrios, parques, zonas rurales y puntos de alta circulación, en lugar de recurrir a esquemas de intermediación o financiación privada. Este ejercicio no solo permitió consolidar el respaldo requerido, sino también recoger insumos ciudadanos sobre las principales preocupaciones sociales, económicas y territoriales del país.

Con la entrega de las firmas, Con Toda por Colombia da cumplimiento a una de las etapas previas exigidas por la normativa electoral para la eventual inscripción de candidaturas, reafirmando su compromiso con la transparencia, la legalidad y la participación ciudadana.

¿Se confirmó la coalición?

Como lo anticipamos en Caracol Radio, el aspirante presidencial, Juan Daniel Oviedo, confirmo la coalición conformada por él, David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila de cara a la consulta interpartidista del 8 de marzo.

Esta alianza, que se llamaría ‘’Mejor juntos”, el anuncio oficial se daría mañana sobre las 8:30 am.