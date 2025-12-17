Superliga 2026: Junior Vs. Santa Fe ¿Dónde comenzará y dónde terminará la serie?

Junior y Santa Fe definirán el primer título del 2026 en el fútbol colombiano / Colprensa.

Junior e Independiente Santa Fe definirán el primer campeón campeón del fútbol colombiano en el año 2026. Barranquilleros y bogotanos se medirán en la Superliga del próximo año, serie que se llevará a cabo a mediados de enero.

Santa Fe había accedido a este partidos tras lograr el título del primer semestre de la temporada, luego de imponerse en la final 1-2 al Deportivo Independiente Medellín.

Junior, por su parte, lo hizo tras golear 4-0 en el marcador global al Deportes Tolima, goleándolo 3-0 en Barranquilla y volviéndolo a superar en Ibagué, esta vez 0-1.

¿Cómo se jugarán los partidos de la Superliga?

Las localías de la Superliga 2026 se definirán dependiendo la ubicación de los clubes en la Reclasificación del 2025. En dicha tabla, Junior terminó tercero con 90 puntos; por su parte, Santa Fe concluyó en la quinta casilla con 87 unidades.

Así las cosas, la serie de la Superliga comenzará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y cerrará con Junior haciendo las veces de local, ya sea en el Jaime Morón de Cartagena o en el Romelio Martínez de Barranquilla, dado que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez cerrará sus puertas por remodelaciones.

¿Cómo está el palmarés de Superliga?

Santa Fe es, junto a Nacional, el equipo que más títulos de Superliga ha conseguido, cuatro cada uno; por su parte, Junior le sigue de cerca junto a Millonarios, cada uno con dos títulos. Cali y Tolima han ganando el certamen en una oportunidad cada uno.