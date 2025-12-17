¡Sigue cayendo! Precio del café HOY en Colombia, 17 de diciembre, según la FNC

El café es uno de los granos de mayor importancia en el país, debido a la relevancia que ha ido ganando por fuera de Colombia. Incluso, Juan Valdez, una de las franquicias de café más importantes del país, cuenta con una sede en una de las ciudades más emblemáticas del mundo: Dubai.

Pese a esto, nunca se esperó que esta marca llegará uno de los países más grandes del mundo, como lo es China.

La Federación Nacional de Cafeteros, posteó en su cuenta oficial de X, que el café colombiano, llegó a la Feria HOTELEX Shenzhen 2025, uno de los encuentros internacionales más relevantes de la industria hotelera, gastronómica y de bebidas, que se realiza en Shenzhen, China. Allí, se reúne a miles de expositores y visitantes especializados el mercado mundial de alimentos, café y té.

Es así, que una vez más, se reafirma que el café colombiano está sobre la lupa del mundo, ya que continúa expandiéndose hacia nuevos mercados, consolidando cada vez más a la marca.

☕🇨🇴🇨🇳 Nuestro Café de Colombia está presente en la Feria HOTELEX Shenzhen 2025, uno de los encuentros internacionales más relevantes de la industria hotelera, gastronómica y de bebidas, que se realiza en Shenzhen, China, y reúne a miles de expositores y visitantes especializados… pic.twitter.com/GU9XGkOBn5 — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) December 17, 2025

Precio del café hoy en Colombia

La Federación Nacional de Cafeteros publica a diario un informe en el que presenta el precio externo e interno del café en el país. Siendo así, para este miércoles, 17 de diciembre, el precio del café hoy en Colombia se estableció en $2.700.000 COP.

Esto representa una gran caída, puesto que en los últimos días ha ido disminuyendo si precio. En comparación del día de ayer, 16 de diciembre, que su precio se cotizó sobre los $2.721.000 pesos colombianos, es decir, que, tuvo una caída de $21.000 pesos. Por otro lado, el precio de su pasilla se mantiene en los 10.000 Kg/COP.

Precio del café en dólares HOY, 17 de diciembre

Investing realiza seguimiento en tiempo real sobre indicadores económicos para varias divisas, mercados y más. Al ser un sitio web dedicado a realizar artículos financieros y demás, también se encargan de presentar el precio de productos e insumos. Es así que, para este 17 de diciembre, el precio del café en dólares se estableció en 347,20 USD, representando una caída del 1,39%, es decir, una pérdida de 4,90 USD.

Precio en las principales ciudades de Colombia

ARMENIA — Carga: $2,700,500 | Kilo: $21,604 | Arroba: $270,050

— Carga: $2,700,500 | Kilo: $21,604 | Arroba: $270,050 BOGOTÁ — Carga: $2,699,250 | Kilo: $21,594 | Arroba: $269,925

— Carga: $2,699,250 | Kilo: $21,594 | Arroba: $269,925 BUCARAMANGA — Carga: $2,698,875 | Kilo: $21,591 | Arroba: $269,888

— Carga: $2,698,875 | Kilo: $21,591 | Arroba: $269,888 BUGA — Carga: $2,701,250 | Kilo: $21,610 | Arroba: $270,125

— Carga: $2,701,250 | Kilo: $21,610 | Arroba: $270,125 CHINCHINÁ — Carga: $2,700,375 | Kilo: $21,603 | Arroba: $270,038

— Carga: $2,700,375 | Kilo: $21,603 | Arroba: $270,038 CÚCUTA — Carga: $2,698,375 | Kilo: $21,587 | Arroba: $269,838

— Carga: $2,698,375 | Kilo: $21,587 | Arroba: $269,838 IBAGUÉ — Carga: $2,699,625 | Kilo: $21,597 | Arroba: $269,963

— Carga: $2,699,625 | Kilo: $21,597 | Arroba: $269,963 MANIZALES — Carga: $2,700,375 | Kilo: $21,603 | Arroba: $270,038

— Carga: $2,700,375 | Kilo: $21,603 | Arroba: $270,038 MEDELLÍN — Carga: $2,699,625 | Kilo: $21,597 | Arroba: $269,963

— Carga: $2,699,625 | Kilo: $21,597 | Arroba: $269,963 NEIVA — Carga: $2,698,750 | Kilo: $21,590 | Arroba: $269,875

— Carga: $2,698,750 | Kilo: $21,590 | Arroba: $269,875 PAMPLONA — Carga: $2,698,500 | Kilo: $21,588 | Arroba: $269,850

— Carga: $2,698,500 | Kilo: $21,588 | Arroba: $269,850 PASTO — Carga: $2,698,500 | Kilo: $21,588 | Arroba: $269,850

— Carga: $2,698,500 | Kilo: $21,588 | Arroba: $269,850 PEREIRA — Carga: $2,700,375 | Kilo: $21,603 | Arroba: $270,038

— Carga: $2,700,375 | Kilo: $21,603 | Arroba: $270,038 POPAYÁN — Carga: $2,700,625 | Kilo: $21,605 | Arroba: $270,063

— Carga: $2,700,625 | Kilo: $21,605 | Arroba: $270,063 SANTA MARTA — Carga: $2,702,125 | Kilo: $21,617 | Arroba: $270,213

— Carga: $2,702,125 | Kilo: $21,617 | Arroba: $270,213 VALLEDUPAR — Carga: $2,699,750 | Kilo: $21,598 | Arroba: $269,975

