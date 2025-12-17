Precio del dólar en Venezuela HOY 17 de diciembre: BCV reporta un nuevo aumento en la cotización

En los últimos días, el dólar en Venezuela ha ido incrementando su cotización de forma significativa en medio de la operación militar que realiza Estados Unidos para combatir los cárteles del narcotráfico que se movilizan por el mar Caribe, algo que también ha impactado las exportaciones de petróleo en el país.

Justamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el bloqueo a petroleros que transportan el crudo como parte del despliegue militar sobre Venezuela. Esto provocó la respuesta del régimen de Nicolás Maduro al asegurar que está medida es irracional y una grotesca amenaza.

“El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria”, señaló mediante un comunicado.

#MUNDO Venezuela calificó de "irracional" y de "grotesca amenaza" el bloqueo a petroleros sancionados que transporten petróleo desde y hacia el país anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump.



"El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera… pic.twitter.com/g80HppqUDa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 17, 2025

Si bien el petróleo constituye la principal actividad petrolera en Venezuela, el gobierno ha buscado incrementar la actividad en otros sectores económicos como la construcción, la manufactura y el comercio para no depender exclusivamente de la venta del crudo. Sin embargo, esto limita la circulación de dólares en el mercado oficial, lo que permite que la divisa norteamericana fortalezca su cotización en el país.

Por otra parte, la constante devaluación del bolívar también ha permitido que otras monedas incrementen su precio cada día, de acuerdo a los boletines emitidos por el Banco Central de Venezuela. Además, el salario mínimo que se maneja en el país (130 bolívares sin contar los bonos que emite el gobierno) resulta insuficiente para que la ciudadanía pueda adquirir los productos y servicios que requiere para su sustento diario.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este 17 de diciembre

En su informe, el Banco Central de Venezuela señaló que el dólar en Venezuela para este miércoles 17 de diciembre de 2025 se cotiza en 276,5769 bolívares. Esto representa un incremento relativamente alto frente a la cifra reportada en la jornada anterior (273,58 bolívares).

En cuanto a las demás divisas, la entidad también señaló un aumento en el valor que manejan cada una de ellas durante esta jornada. Estas son:

Euro: 326,15607509 bolívares.

326,15607509 bolívares. Yuan chino: 39,28035392 bolívares.

39,28035392 bolívares. Lira turca: 6,47577002 bolívares.

6,47577002 bolívares. Rublo ruso: 3,47660199 bolívares.

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este 17 de diciembre?

En su informe diario, el Banco Central de Venezuela también informó el precio que manejan las casas de cambio a nivel nacional para aquellos ciudadanos interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada de este miércoles 17 de diciembre de 2025. Estos son:

Banesco: 276,4626 bolívares por compra y 276,9479 bolívares por venta.

276,4626 bolívares por compra y 276,9479 bolívares por venta. Banco Plaza: 276,2594 bolívares por compra y 277,8946 bolívares por venta.

276,2594 bolívares por compra y 277,8946 bolívares por venta. BBVA Provincial: 275,8738 bolívares por compra y 277,1779 bolívares por venta.

275,8738 bolívares por compra y 277,1779 bolívares por venta. Banco Mercantil: 275,8832 bolívares por compra y 276,9620 bolívares por venta.

275,8832 bolívares por compra y 276,9620 bolívares por venta. Banco de Venezuela: 273,5937 bolívares por venta.

273,5937 bolívares por venta. Otras Instituciones: 273,1833 bolívares por compra y 278,0428 bolívares por venta.

Los expertos habían señalado que el precio del dólar en Venezuela podría superar la cifra de los 250 bolívares antes de que finalice el 2025. Sin embargo, la tasa de cambio superó las expectativas ante el constante incremento en la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro.