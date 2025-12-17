¡Se mantiene al alza! Cotización del dólar en Colombia HOY, 17 de diciembre, según Banrep

Una de las principales características que ha resaltado durante la más reciente administración de Donald Trump como el máximo líder de los Estados Unidos, han sido sus muy criticadas políticas migratorias, pues mediante estas, ha expulsado a una gran cantidad de ciudadanos provenientes de diferentes países que no contaban con sus documentaciones requeridas.

Adicional a esto, Trump ha establecido diferentes restricciones para realizar procesos como la expedición de visados o residencias a solicitantes de diversos países, asegurando que, muchos de ellos son provenientes de países los cuales no tienen la capacidad de verificar a todos sus ciudadanos, y, por tanto, aceptarlos dentro de EE.UU. representa un riesgo para la seguridad.

Le podría interesar: Gustavo Petro llama dictador a Nicolás Maduro, pero rechaza que sea narcotraficante como dice EE.UU.

Ciudadanos vetados de Estados Unidos

Con relación a esto, el discurso de seguridad se vio aún más potenciado luego de que un migrante iniciara un tiroteo a las afueras de la Casa Blanca, donde desafortunadamente, una integrante de la Guardia Nacional falleció. Lo que fue usado como una razón para fortalecer aún más los estándares de aceptación a migrantes.

Siguiendo estas restricciones que cada vez se han vuelto más frecuentes, el día de ayer, Donald Trump, anunció que restringiría la entrada de ciudadanos de algunos países a EE.UU. y de igual forma, prohibió la entrada a originarios de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur, Siria y Palestina, justificando su medida en proteger la seguridad de su país.

Conozca más información aquí: Trump prohíbe la entrada a EE. UU. a palestinos y a ciudadanos de siete países más

Precio del dólar en Colombia

El precio de la divisa norteamericana ratifica la tendencia al alza que se ha evidenciado en días recientes, especialmente, durante esta semana, ya que ha presentado diferentes incrementos consecutivos y de unas cantidades considerables. Para el día de hoy, dicho aumento es de $30 pesos colombianos respecto al valor de apertura presentado el día de ayer.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio que tendrá el dólar en Colombia durante el día de hoy, 17 de diciembre, es de $3.847 pesos colombianos.

Le podría interesar: Estados Unidos incluyó al Clan del Golfo en la Lista Clinton y lo designa como grupo terrorista

Precio del dólar en ciudades de Colombia

El precio del dólar en Colombia, a pesar de que tiene una Tasa Representativa de Mercado que funciona como referencia a nivel nacional, el valor ofrecido para la compra y venta desde las diferentes entidades bancarias y casas de cambio, suele variar, usualmente, debido a la oferta y demanda que se evidencie en cada ciudad del país. Para hoy, 17 de diciembre, los valores son los siguientes:

Bogotá D.C. — Compra: $3,743 | Venta: $3,850

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,692 | Venta: $3,838

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,675 | Venta: $3,845

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,850

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,730 | Venta: $3,770

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,720 | Venta: $3,820

Otras noticias: Venezuela califica de “irracional” el bloqueo anunciado por Trump a petroleros