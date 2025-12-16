Precio del café HOY 16 de diciembre en Colombia, según la FNC: ¡Cayó nuevamente su valor!

A diario, la Federación Nacional de Cafeteros realiza un informe en el que se analizan varios factores, más allá de presentar un precio al público sobre el café. Además, para poder realizar este tipo de criterios en el valor, es necesario que primero la Bolsa de Nueva York, realice el cierre del día.

La Bolsa de Nueva York es el principal referente de la federación para establecer el valor del café a nivel internacional. Asimismo, esta entidad cafetera, depende de un contrato tipo C, es decir, este tipo de “contrato”, según la Federación Nacional de Cafeteros, determino el precio final, tomando como base el precio del dólar y su tasa.

Inclusive, este informe, no solo contiene la información anteriormente mencionada, sino que también es un documento el cual le avala a los caficultores y al gremio, una referencia transparente sobre la liquidez en el mercado internacional.

Precio del café HOY, 16 de diciembre, según la FNC

La FNC se encarga de establecer el valor del café en Colombia, teniendo en cuenta el cierre de la Bolsa de Nueva York en el día. Es así que, para este martes 16 de diciembre, el precio del café hoy es de $2.721.000 pesos colombianos.

En comparación con el valor del día de ayer, 15 de diciembre, este nuevo valor representa una leve disminución, ya que el día de ayer, su precio fue de $2.777.000 pesos. Es decir, tuvo una caída de $56.000 pesos.

Precio del café HOY, 16 de diciembre, en las principales ciudades

La Federación Nacional de Cafeteros se encarga de exponer en un informe diario varias características a cerca de la carga de café, en este caso, no solo muestra el precio del día, sino que también se encarga de presentar el precio de la carga, el kilo y el arroba. Es así que, para este martes, 16 de diciembre, la cotización en las principales ciudades es:

Armenia: Carga $2.777.500 | Kilo $22.220 | Arroba $277.750

Carga $2.777.500 | Kilo $22.220 | Arroba $277.750 Bogotá: Carga $2.776.250 | Kilo $22.210 | Arroba $277.625

Carga $2.776.250 | Kilo $22.210 | Arroba $277.625 Bucaramanga: Carga $2.775.875 | Kilo $22.207 | Arroba $277.588

Carga $2.775.875 | Kilo $22.207 | Arroba $277.588 Buga: Carga $2.778.250 | Kilo $22.226 | Arroba $277.825

Carga $2.778.250 | Kilo $22.226 | Arroba $277.825 Chinchiná: Carga $2.777.375 | Kilo $22.219 | Arroba $277.738

Carga $2.777.375 | Kilo $22.219 | Arroba $277.738 Cúcuta: Carga $2.775.375 | Kilo $22.203 | Arroba $277.538

Carga $2.775.375 | Kilo $22.203 | Arroba $277.538 Ibagué: Carga $2.776.625 | Kilo $22.213 | Arroba $277.663

Carga $2.776.625 | Kilo $22.213 | Arroba $277.663 Manizales: Carga $2.777.375 | Kilo $22.219 | Arroba $277.738

Carga $2.777.375 | Kilo $22.219 | Arroba $277.738 Medellín: Carga $2.776.625 | Kilo $22.213 | Arroba $277.663

Carga $2.776.625 | Kilo $22.213 | Arroba $277.663 Neiva: Carga $2.775.750 | Kilo $22.206 | Arroba $277.575

Carga $2.775.750 | Kilo $22.206 | Arroba $277.575 Pamplona: Carga $2.775.500 | Kilo $22.204 | Arroba $277.550

Carga $2.775.500 | Kilo $22.204 | Arroba $277.550 Pasto: Carga $2.775.500 | Kilo $22.204 | Arroba $277.550

Carga $2.775.500 | Kilo $22.204 | Arroba $277.550 Pereira: Carga $2.777.375 | Kilo $22.219 | Arroba $277.738

Carga $2.777.375 | Kilo $22.219 | Arroba $277.738 Popayán: Carga $2.777.625 | Kilo $22.221 | Arroba $277.763

Carga $2.777.625 | Kilo $22.221 | Arroba $277.763 Santa Marta: Carga $2.779.125 | Kilo $22.233 | Arroba $277.913

Carga $2.779.125 | Kilo $22.233 | Arroba $277.913 Valledupar: Carga $2.776.750 | Kilo $22.214 | Arroba $277.675

