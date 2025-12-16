Líder social de Norte de Santader sufre atentado con arma traumática

Norte de Santander.

Un líder social del municipio de Ocaña fue víctima de un atentado en la madrugada de este lunes.

Se trata de Carlos Coronel, presidente de la vereda Las Indias, zona rural del municipio, quien recibió cinco disparos con un arma traumática luego de un altercado registrado horas antes en vía pública.

Coronel relató a Caracol Radio que el hecho se originó tras un roce entre motocicletas con un grupo de jóvenes, situación que fue inicialmente atendida por la Policía.

Según su versión, en ese momento se indicó que no había pasado nada y se permitió que cada parte continuara su camino.

Minutos después, cuando ya se había retomado la ruta, el líder social fue seguido y atacado. “Tomaron represalias sin ningún motivo y me dispararon cinco veces con arma traumática”, aseguró, señalando que el ataque ocurrió pese a que él había advertido a los uniformados que temía por su seguridad.

El presidente de la vereda Las Indias sostuvo que este atentado no es un hecho aislado y afirmó que ya había sido víctima de amenazas relacionadas con su liderazgo social, las cuales -dijo- están en conocimiento de las autoridades.

“Si a mí me pasaba algo, parte de la responsabilidad era de ellos, porque no hicieron el debido proceso”, manifestó.

Además, denunció que tras resultar herido no recibió auxilio inmediato y tuvo que trasladarse por sus propios medios hasta la estación de Policía, donde, según indicó, no se realizaron capturas a pesar de que los presuntos responsables aún se encontraban en la zona.

Coronel también cuestionó la falta de control frente al porte ilegal de armas en Ocaña. Aseguró que es común ver civiles armados en las calles sin que se adelanten operativos efectivos, mientras que a trabajadores se les imponen comparendos por portar herramientas de trabajo.

“La Policía no llega a los requerimientos y no se toma en serio su labor”, afirmó.

Finalmente, advirtió que los líderes sociales se sienten desprotegidos y expuestos en medio de la creciente inseguridad.

“A uno le piden colaboración social, pero cuando pasan estas cosas lo dejan solo”, concluyó.