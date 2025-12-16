Orden Público

Defensoría del Pueblo alerta por hostigamientos y explosiones en Buenos Aires, Cauca

La advertencia coincide con una alerta comunitaria emitida por el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, que denunció enfrentamientos y explosiones.

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Colombia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre una grave situación de orden público en el municipio de Buenos Aires, Cauca, donde desde las 6:00 de la mañana se registran hostigamientos armados y detonaciones con artefactos explosivos, generando temor y confinamiento en la población civil.

Marín señaló que las comunidades del territorio requieren protección inmediata, ante el impacto que estos hechos violentos están teniendo sobre la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes.

La advertencia coincide con una alerta comunitaria emitida por el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, que denunció fuertes enfrentamientos y explosiones en distintos puntos de la cabecera municipal, incluyendo inmediaciones de la estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas aledañas.

Según el comunicado, la situación ha provocado confinamiento, desplazamientos, pánico generalizado y una amenaza directa contra la vida y la integridad física y emocional de las familias que habitan el territorio ancestral.

Preocupación del Consejo Comunitario

El Consejo Comunitario advirtió que estos hechos constituyen una vulneración grave de los derechos humanos y de los derechos étnico-territoriales, especialmente el derecho a la vida, la libre circulación, la permanencia y la autonomía territorial.

Ante este escenario, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, departamental, a los organismos de derechos humanos y a las instituciones del Estado para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y salvaguarden la integridad de quienes permanecen confinados.

La Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por la escalada de violencia en el norte del Cauca y habló de la necesidad de una respuesta rápida y efectiva del Estado para evitar una mayor afectación a las comunidades.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad