Defensoría del Pueblo alerta por hostigamientos y explosiones en Buenos Aires, Cauca

Imagen de referencia, Disidencias de las Farc en Cauca. Foto: Joaquín Sarmiento / Getty Images /

Colombia

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre una grave situación de orden público en el municipio de Buenos Aires, Cauca, donde desde las 6:00 de la mañana se registran hostigamientos armados y detonaciones con artefactos explosivos, generando temor y confinamiento en la población civil.

Marín señaló que las comunidades del territorio requieren protección inmediata, ante el impacto que estos hechos violentos están teniendo sobre la vida, la integridad y la seguridad de los habitantes.

La advertencia coincide con una alerta comunitaria emitida por el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, que denunció fuertes enfrentamientos y explosiones en distintos puntos de la cabecera municipal, incluyendo inmediaciones de la estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas aledañas.

#JUDICIAL| La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre la grave situación de orden público en el municipio de Buenos Aires, Cauca, donde desde las 6:00 de la mañana se registran hostigamientos armados y detonaciones con artefactos explosivos.



La advertencia coincide con… pic.twitter.com/0hqqnG93XR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 16, 2025

Según el comunicado, la situación ha provocado confinamiento, desplazamientos, pánico generalizado y una amenaza directa contra la vida y la integridad física y emocional de las familias que habitan el territorio ancestral.

Preocupación del Consejo Comunitario

El Consejo Comunitario advirtió que estos hechos constituyen una vulneración grave de los derechos humanos y de los derechos étnico-territoriales, especialmente el derecho a la vida, la libre circulación, la permanencia y la autonomía territorial.

Ante este escenario, las comunidades hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional, departamental, a los organismos de derechos humanos y a las instituciones del Estado para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y salvaguarden la integridad de quienes permanecen confinados.

La Defensoría del Pueblo reiteró su preocupación por la escalada de violencia en el norte del Cauca y habló de la necesidad de una respuesta rápida y efectiva del Estado para evitar una mayor afectación a las comunidades.