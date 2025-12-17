Procuraduría ordenó inspección a la Cancillería por parranda con Carlos Ramón González en Nicaragua

EL DATO DE JOSE ANDRES - CARACOL RADIO

Caracol Radio conoció que la Procuraduría ordenó inspección a la Cancillería por parranda vallenata con Carlos Ramón González. El auto que ordena la investigación busca determinar si hubo o no complicidad de funcionarios del gobierno en la embajada en Nicaragua.

Procuraduría ordenó inspección a la Cancillería por parranda con Carlos Ramón González en Nicaragua

Esa inspección ordena establecer cómo se estructuró la llamada “noche Vallenata”, invitados, recursos invertidos, contratos suscritos para la logística, constancias de pagos y nombres de empresas y personas responsables de la organización de ese evento.

La Procuraduría busca determinar si la Cancillería tuvo o no conocimiento de la asistencia de Carlos Ramón González, también se pregunta si la Cancillería abrió o no una indagación interna.

Procuraduría ordenó inspección a la Cancillería por parranda con Carlos Ramón González en Nicaragua

Se solicitará a la embajada de colombiana en Nicaragua que entregue información sobre cuál fue la participación de Colombia en esa parranda, a quiénes invitaron, recursos invertidos.

También se ordenó hacer un análisis a los videos en los que se ve a Carlos Ramón González bailando feliz mientras sigue prófugo de la justicia.