Presidente Petro ordena la salida de funcionarios por fiesta de Carlos Ramón González en Nicaragua

El presidente Gustavo Petro ordenó este miércoles, 17 de diciembre, la salida del cargo de los funcionarios responsables de la fiesta en la que participó el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, en Nicaragua.

En los últimos días, el exfuncionario del gobierno Petro fue captado en un video mientras estaba de rumba en una parranda vallenata. Este evento ocurrió el jueves 11 de diciembre a las 7:00 a. m. en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío, según reveló la W Radio.

La Embajada de Colombia en Nicaragua, a través de un comunicado, aseguró que “no patrocinó ni tuvo participación alguna en la realización de este evento”. Aclararon que tampoco existió invitación directa, ni gestión por parte de la misión diplomática o de sus diplomáticos hacia González.

En paralelo, la Cancillería ordenó a la Oficina de Control Disciplinario Interno, abrir una investigación disciplinaria para establecer las posibles responsabilidades del encargado de negocios u otros funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, sobre la participación de González en esta fiesta privada.

González, señalado como el cerebro detrás del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), permanece prófugo en Nicaragua desde hace un año, y es activamente buscado con Circular Roja de Interpol.

Hay que recordar que el Gobierno de Nicaragua le concedió asilo político y rechazó la solicitud de extradición presentada por Colombia.

Noticia en desarrollo