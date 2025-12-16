Fiscalía evalúa indagación por parranda de Carlos Ramón en Nicaragua

JUDICIAL

La Fiscalía evaluará abrir una indagación para determinar si miembros del cuerpo diplomático colombiano en Nicaragua, favorecieron o no al prófugppño de la justicia Carlos Ramón González, acusado de ser uno de los determinadores del saqueo a la UNGRD.

La fiscal General Luz Adriana Camargo, indicó que no tiene claro el lugar de la parranda, y en caso de que haya sido en la embajada colombiana, habría consecuencias penales.

“No tengo claridad si esa parranda vallenata que tú me mencionas fue en la embajada, si fue en la embajada, pues a mí me parece muy delicado, a mí me parece muy delicado sobre todo porque él es una persona que está siendo buscada por nosotros, tiene una circular roja de Interpol, entonces digamos que sabemos que él tiene una condición de asilo en Nicaragua, la embajada es territorio nacional en el extranjero y me parece que tengo que evaluar cuáles son las consecuencias de esos hechos que recién han sucedido, pero en principio me parece muy delicado”.

Para la fiscal general, de comprobarse que Carlos Ramón González, haya tenido complicidad de funcionarios del gobierno en medio de la parranda, sería un mensaje muy negativo.

“Sobre todo porque estamos hablando de eso. Entendemos que hay un asilo que le otorgó el gobierno de Nicaragua, pero también entendemos que la sede de la embajada de Colombia en Managua es territorio colombiano para todos los efectos jurídicos, entonces vamos a revisar el asunto. ¿Cuáles fueron los funcionarios de la cancillería y de la embajada que estaban ahí? ¿Se podría decir que tenían alguna responsabilidad de reportar a Cerro Ramón en la fiesta? Eso es lo que tenemos que evaluar”.

¿En qué va la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González?

La Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon, Francia, aprobó y publicó en septiembre pasado la notificación roja en contra de Carlos Ramón González, tras la solicitud que elevó la Fiscalía desde el pasado 4 de julio.

El exdirector del Partido Verde, del Departamento Nacional de Inteligencia y del Administrativo de la Presidencia es requerido por la justicia colombiana por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

El alto exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro, prófugo de la justicia y ahora asilado político de Nicaragua es señalado como el líder que gestionó el pago de millonarios sobornos con recursos de la UNGRD para asegurar apoyo político.