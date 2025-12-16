Administraciones municipales deben actualizar planes de contingencia por período de menos lluvias

Pereira

Desde la Gobernación de Risaralda, a través de la Coordinación Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, se hizo un llamado a las administraciones municipales para que adopten y actualicen sus planes de contingencia, teniendo en cuenta que la primera temporada de menos lluvias inició esta semana y se extenderá hasta la segunda semana de marzo. La recomendación busca fortalecer la preparación institucional frente a posibles eventos asociados a este periodo climático.

Según informes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), durante este periodo se espera una condición moderada para la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal en gran parte del centro de Risaralda y baja en otras zonas del departamento. Ante este escenario, se solicitó reforzar los planes de prevención, control y atención de incendios, especialmente en áreas de reserva forestal y en los Parques Nacionales Naturales.

Diana Carolina Ramírez Laverde, coordinadora departamental para la gestión del riesgo de desastres, señaló que estas acciones son necesarias con el fin de contar con herramientas que permitan responder de manera oportuna ante posibles emergencias que se presenten en el territorio.

Las autoridades indicaron que, aunque se trata de una temporada de menos lluvias, no se descarta la ocurrencia de precipitaciones esporádicas, debido a la variabilidad climática propia de la región Andina, la influencia de condiciones tipo La Niña y la humedad característica del territorio montañoso.

A la comunidad, turistas y caminantes se les recomendó apagar correctamente fogatas y colillas, no dejar residuos como vidrio y reportar de manera oportuna cualquier conato de incendio. Asimismo, se recordó a quienes realizan quemas abiertas controladas con fines agrícolas o mineros la importancia de cumplir con los permisos y las medidas establecidas.

Tres viviendas del barrio La Estación Baja de Santa Rosa de Cabal resultaron afectadas por un incendio que dejó pérdidas parciales en los patios de los inmuebles.

El Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Cabal informó que la emergencia fue atendida con cuatro máquinas y 14 unidades, con el objetivo de controlar el fuego y evitar que se propagara a otras casas cercanas.

Vecinos de la zona intentaron apagar las llamas con baldes de agua, tratando de proteger sus pertenencias y minimizar los daños.

Algunos residentes señalaron que el incendio habría iniciado por obra de habitantes de calle, aunque las autoridades adelantan las investigaciones para determinar la causa exacta del fuego.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención, especialmente durante esta temporada de fin de año, con el fin de evitar que se sigan registrando emergencias de este tipo.

