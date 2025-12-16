Así votó James Rodríguez en los premios The Best 2025

Este martes se llevó a cabo la ceremonia de los Premios The Best de la FIFA, la cual se celebró en Doha, Qatar, y tuvo como ganador en la categoría masculina al francés Ousmane Dembélé y en la categoría femenina a la española Aitana Bonmatí.

Los ganadores de los mejores jugadores en estos premios son elegidos por sus colegas, capitanes de todas las selecciones afiliadas a la FIFA, así como los directores técnicos y un periodista de cada país asociado.

Para esta edición de los premios no había ningún colombiano entre los finalistas, ni en la categoría masculina ni en la categoría femenina. Linda Caicedo terminó segunda en la votación del año 2023.

¿Por quién votó James Rodríguez?

James Rodríguez, como capitán de la Selección Colombia, participó en la votación. Cada uno de los electores votaba por tres jugadores, eligiendo los que para ellos fueron el tercero, segundo y mejor jugador del año. El ganador es el que más veces fue elegido primero.

En ese orden, James votó por el francés Ousmane Dembélé (PSG) como número 1; el también francés Kylian Mbappé (Real Madrid) como número 2 y el español Lamine Yamal (Barcelona) como número 3.

Según algunas votaciones que han podido conocerse, el argentino Lionel Messi votó exactamente igual que James; Marquinhos, capitán de Brasil, también eligió como el mejor a Dembélé; segundo puso a su compatriota Raphinha y de tercero a su también compañero del PSG, Achraf Hakimi.