Así reaccionó Néstor Lorenzo al grupo de la Selección Colombia en el Mundial del 2026

La Selección Colombiana de Fútbol ya tiene definido sus rivales en la primera fase de la Copa del Mundo. Este viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo oficial de la FIFA, donde se definieron los 12 grupos del Mundial de a 4 selecciones en cada uno, donde están repartidos 48 equipos.

El Mundial del 2026 será una competencia llena de emociones, porque es el regreso de Colombia a este certamen de la mano de Néstor Lorenzo, luego de estar ausente en Qatar 2022. Además, será el último campeonato del mundo para varias figuras del equipo nacional.

El camino mundialista de la Tricolor iniciará en el grupo K. En el que protagonizará uno de los duelos más atractivos, frente a Portugal de Cristiano Ronaldo, también jugará con Uzbekistán y el equipo que llegue desde el repechaje intercontinental (Congo, Nueva Caledonia o Jamaica).

¿Qué dijo Néstor Lorenzo del grupo de Colombia en el Mundial?

Luego de que finalizó la ceremonia del sorteo en el Kennedy Center de Washington, en conversación con El VBar Caracol, habló el entrenador de la Colombia, Néstor Lorenzo, sobre las sensaciones y expectativas que tiene con el equipo de cara al Mundial del 2026, ya conociendo los rivales.

“La verdad que no tenía expectativas, me preguntaban con quién te gustaría y con quién no, creo que dependemos mucho de nosotros en cualquier caso. Bueno, Portugal, uno de los mejores equipos del mundo, un placer enfrentarlos, medirse con ese equipo. Uzbekistán es una incógnita, la verdad no lo conozco. La otra Congo... Jamaica, si lo conozca más, lo hemos enfrentado, son equipos muy físicos que te pueden exigir desde ese lado”.

Sobre si se tuvo suerte en el sorteo: “Nunca se sabe en el fútbol, creo que es un grupo que vamos a enfrentar de la mejor manera y vamos a superarlo. Quiero que vayamos partido a partido, no quiero entrar en facilismos, ni en decir que es un grupo fácil para nada, tenemos a Portugal”.

Uno de los primeros objetivos para el entrador argentino, es hacer una buena fase inicial donde la idea es quedar primero del grupo K, sobre esto Lorenzo indicó: “Ese va a ser el objetivo, nos pasó en la Copa América, teníamos un grupo muy difícil con Paraguay, Costa Rica y Brasil. Bueno, lo peleamos así y quedamos primeros del grupo, eso nos dio la posibilidad”.

Uno de los factores más importantes para el aficionado colombiano, serán las sedes de todos los partidos que de momento están entre México y Estados Unidos, sobre este Néstor Lorenzo, mencionó: “Creo que el primero será en México, pero bueno, mañana se va a decidir. Después, entre Houston y Miami, va a haber un partido nuestro”.