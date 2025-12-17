Investigan al alcalde de Pereira por presunta participación política en campaña de su esposa

La noticia la confirmó el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, quien señaló que se abrió indagación preliminar contra el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, por su presunta participación indebida en política a favor de su esposa, María Irma Noreña, aspirante al Senado de la República para el periodo 2026-2030.

El procurador señaló que ya se ordenaron las primeras diligencias para comenzar con esta investigación.

De acuerdo con el Ministerio Público, la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa adelantará las indagaciones tras denuncias conocidas, que señalan que el mandatario local habría promovido la candidatura de su cónyuge desde distintas dependencias de la administración municipal.

La Procuraduría busca verificar la existencia de planillas en las que presuntamente se solicitaba a servidores públicos diligenciar datos personales, así como audios en los que se pediría apoyo político y una cuota de votantes que cada funcionario debía asegurar a favor de la aspirante.

Desde el Congreso de la República, el representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García, aseguró que esta decisión del ente de control ratifica las denuncias que él mismo había hecho de manera pública.

En la misma línea se pronunció la representante Carolina Giraldo, quien destacó que las denuncias elevadas desde el Legislativo derivaron en la actuación de la Procuraduría.

El Ministerio Público aclaró que esta actuación disciplinaria tiene como objetivo establecer la ocurrencia de los hechos, determinará si constituyen falta disciplinaria y definir si el funcionario actuó o no bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de verificación y no implica una sanción, mientras avanzan las investigaciones que buscan esclarecer si se vulneró el principio de neutralidad política en la administración municipal de Pereira.

Desde la Alcaldía de Pereira dieron a conocer que no habrá un pronunciamiento oficial en tanto el alcalde, Mauricio Salazar, se reuna con su equipo jurídico y analicen la situación planteada por la Procuraduría.