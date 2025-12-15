Fin de semana violento en Risaralda; cinco homicidios ocurrieron en el área metropolitana de Pereira

Pese a que la mayoría de los risaraldenses estaban disfrutando de diferentes eventos que se realizaron con el fin de darle la bienvenida a la navidad, los homicidios mancharon el buen comportamiento este fin de semana.

En Pereira fueron dos los casos ocurridos, los cuales aumentan la cifra de homicidios a 202 durante este año 2025.

El primer hecho fue el homicidio de una mujer, se trata de Leidy Johana Arango Prado, de 30 años de edad, asesinada en la avenida La Independencia con calle 66, barrio Las Mercedes, su cuerpo fue encontrado en el andén de la zona con 11 puñaladas en su cuerpo.

Las autoridades investigan si esta mujer expendía droga en un barrio cercano. De manera extraoficial se conoció que Leidy tendría una relación sentimental con un hombre conocido con el alias de Motato, asesinado en el mes de agosto.

El segundo caso ocurrió en la Vía Armenia corregimiento de Tribunas Córcega, en la parte trasera de varios moteles de la zona, en vía pública fue encontrado el cuerpo de un hombre que está siendo identificado por Medicina Legal, el cual tenía varios disparos en su cuerpo.

En Dosquebradas se presentó el segundo doble homicidio en menos de una semana, esta vez los hechos ocurrieron en el barrio Los Pinos, allí dos personas murieron y una tercera se encuentra herida.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Jhon Alexánder Bedoya, de 43 años, conocido con el alias de La Zarca y Jovany Valencia Zapata de 41 años, este último ya habría sido víctima de un atentado el año pasado; según testigos del hecho, varias personas llegaron en un auto y dispararon en contra de las víctimas.

En este hecho la Policía logró la captura de uno de los hombres que al parecer disparó, tenía en su poder un arma de fuego,la cual será cotejada para conocer si esta arma fue utilizada en el atentado.

Por último, en el municipio de Belén de Umbría, vereda La Argentina, fue encontrado el cuerpo de Jesús Wladimir Blanco, conocido con el alias de ‘El Chamo’, quien tenía en su cuerpo varias heridas con arma cortopunzante.

La Policía investiga si este hombre tenía nexos con la banda delincuencial Cordillera, ya que al parecer expendía estupefacientes en zona rural de Belén de Umbría.