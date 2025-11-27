Horarios oficiales de Monserrate para diciembre 2025: ¿Qué días podrá subir?

La temporada de diciembre trae consigo varias actividades para navidad, una de ellas y destaca por ser de las más tradicionales, es hacer un recorrido de luces en lugares emblemáticos, que ofrecen experiencias para que los usuarios puedan disfrutar de las festividades decembrinas.

Distintas ciudades de Colombia aprovechan para realizar decoraciones navideñas llamativas, incluso, algunas de ellas bastante tradicionales ya que cada año realizan montajes con una temática diferente, como lo es en el caso de Monserrate.

Para este 2025, anunció la fecha oficial, los precios y el horario para el ingreso a su show de luces. Acá le contamos toda la información y detalles de ingreso.

Monserrate 2025: Alumbrado navideño en diciembre

Para este 2025, el Cerro de Monserrate lanzará el show ‘Las luces del mundo’ un espacio en el que los visitantes podrán vivir la experiencia de estaciones inspiradas en 11 países representados por figuras como arcos que evocan portales luminosos.

Durante el recorrido las personas podrán encontrar referencias visuales inspiradas en:

Estados Unidos, con íconos arquitectónicos.

Europa, con algunas catedrales representativas.

Coliseo Romano.

África, con tótems y fauna.

Islandia con algunos de sus pasajes.

El dragón chino y sombrillas tradicionales.

México

Inglaterra

Francia

Tailandia

Japón con los peces koi

Incluso, hay una estación dedicada a Colombia, nombrada ‘Colombia: Un Santuario de Luz’ en la que los visitantes podrán ser espectadores de la cultura colombiana, incluyendo las famosas mariposas amarillas.

Monserrate horarios

De acuerdo con la página oficial del Cerro de Monserrate, a partir del viernes 28 de noviembre al 12 de enero de 2026, estará habilitado para vivir la experiencia de ‘Las Luces del Mundo’

El ingreso por al sendero ya sea por teleférico o funiculares, para la temporada de navidad, tendrá un horario exclusivo.

Lunes a sábado: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

6:00 a.m. a 10:00 p.m. Domingos: 5:30 a.m. a 8:00 p.m.

5:30 a.m. a 8:00 p.m. Festivos: 6:30 a.m. a 8:00 p.m.

Monserrate Bogotá: precios

El ingreso de lunes a sábado y festivos, tiene un precio de $32.000 pesos colombianos y, en el caso de los adultos mayores el valore será de $27.000 COP. Los niños que midan menos de 100 cm ingresan gratis

Por otro lado, el ingreso los domingo tendrá un valor de $19.000 COP si es antes de las 5:30 p.m. idea y vuelta, mientras que después de este horario su precio será de $32.000 pesos colombianos.

Por otro lado, existe una opción de Fast Pass con una tarifa única de $87.500 ida y vuelta.

Tenga en cuenta que puede hacer la compra del tiquete tanto en las taquillas del cerro como en la página oficial de Monserrate y que el ingreso de mascotas no está permitido en esta temporada alta, a excepción de los animales que sean de apoyo emocional y esté completamente certificado.

