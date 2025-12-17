EPS Famisanar alerta por suplantación de funcionarios y posibles fraudes a afiliados

EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto

EPS Famisanar informó a sus afiliados, prestadores, proveedores y a la ciudadanía sobre la identificación de casos de suplantación de funcionarios o representantes de la Entidad, con el objetivo de ofrecer supuestos trámites, acuerdos, contratos o beneficios a cambio de favores personales.

La Entidad reiteró que ningún funcionario ni tercero autorizado está facultado para solicitar pagos, favores o beneficios en nombre de EPS Famisanar. Asimismo, recordó que todos los procesos contractuales y administrativos se realizan exclusivamente a través de canales oficiales.

Ante esta situación, EPS Famisanar hizo un llamado a no atender este tipo de solicitudes, a verificar cualquier información directamente con la Entidad y a reportar de inmediato cualquier intento de suplantación o posible fraude. La EPS recordó además que toda comunicación oficial se realiza únicamente mediante notificaciones oficiales.

“Toda comunicación oficial de EPS Famisanar se realiza únicamente a través de notificaciones. Con estas acciones, la EPS busca proteger a sus afiliados y preservar la confianza y su buen nombre”, agregaron desde la EPS.

EPS Famisanar activa plan de choque para entrega de medicamentos de usuarios en todo el país

Entre las medidas que estableció la EPS Famisanar, luego de una mesa de trabajo entre todas las regionales de la EPS se establecieron las nuevas medidas que realizarán a nivel nacional para fortalecer la red pública y privada, así como mejorar la entrega de medicamentos.

Una de estas medidas que planteó la EPS, es el inicio de un recorrido regional para poner en marcha acciones inmediatas en diferentes puntos del país con el fin de estabilizar su operación y mejorar la experiencia de los afiliados.

Los objetivos de este recorrido regional incluyen:

Implementar medidas de choque para mejorar la oportunidad en los servicios, especialmente en citas médicas, autorizaciones, acceso a medicamentos y acompañamiento a los afiliados.

Fortalecer la red de prestación , revisar convenios, activar apoyos operativos y garantizar mayor capacidad resolutiva en las regiones.

, revisar convenios, activar apoyos operativos y garantizar mayor capacidad resolutiva en las regiones. Escuchar y coordinar con actores locales , comprendiendo de primera mano las problemáticas y avanzando en soluciones conjuntas.

, comprendiendo de primera mano las problemáticas y avanzando en soluciones conjuntas. Acompañar a los equipos regionales de la EPS, visibilizando su rol y alineando esfuerzos para acelerar la recuperación operativa.

Esta agenda territorial se activa dentro del plan diseñado por la EPS para garantizar una atención integral, oportuna y de calidad a sus 2,7 millones de afiliados en 17 departamentos.

“Este recorrido territorial es clave para avanzar en la estabilización del servicio. Estaremos en los territorios, escuchando, gestionando y tomando decisiones inmediatas para garantizar mejoras reales en la atención y recuperar la confianza de nuestros afiliados”, afirmó el agente interventor de la EPS Famisanar, Germán Gallo Rojas.

Departamentos en los que se realiza el recorrido

Este recorrido se adelanta en 17 departamentos, organizados en tres zonas:

Una zona Norte que incluye Atlántico, Antioquia, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre

Una zona Centro que comprende Cundinamarca, Boyacá, Meta y Casanare

Una zona Sur que abarca departamentos del suroriente del país.

Además, ya hay presencia programada en Meta y Tolima, donde se realizarán mesas técnicas y acciones de recuperación del servicio.

Intervención a Famisanar

Recordemos que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó el 15 de septiembre de 2023 la intervención forzosa sobre la EPS Famisanar. “Entre diciembre de 2021 y junio de 2023, Famisanar presentó una reducción del 4% en el valor de los activos (-$44.123 millones), un aumento del 142% del valor de sus pasivos ($1.296.597 millones) y una variación patrimonial de -918% (-$1.340.720 millones), una situación que ha elevado el riesgo de liquidez e insolvencia para atender las obligaciones con acreedores en el corto, mediano y largo plazo”, estableció en su momento el ente de control.