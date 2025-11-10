MinSalud niega crisis de medicamentos y advierte aumento en gasto por cuenta de monopolios privados

El ministerio de salud respondió al informe de la defensoría del pueblo que alerta que el 90% de los colombianos no acceden a medicamentos y las tutelas en salud aumentaron en 34%, sobre lo que advierte qué los datos técnicos del ministerio señalan que el sistema institucional es el principal canal de suministro de fármacos, y entre 2022 y 2024, aumentó la entrega de medicamentos de rango medio y alto costo, para garantizar el acceso a tratamientos complejos

“El aumento del gasto no obedece a fallas del Estado, sino a los sobrecostos impuestos por monopolios farmacéuticos y cadenas privadas que por años han especulado con la salud. Hoy el Estado enfrenta de frente esas distorsiones del mercado y protege a los pacientes, no a los intermediarios”, señala el ministerio.

Por el contrario, aseguran que el ministerio trabaja junto con la ADRES, la superintendencia de salud, INVIMA, y que el Estado está en la misma orilla que los pacientes, no de lado del negocio.

“El reciente informe de la Defensoría del Pueblo confirma lo que este Ministerio ha venido señalando: el sistema actual necesita una reforma estructural”, agregan.