Deudas de EPS llegan a $27 billones en el tercer trimestre de 2025: patrimonio se mantiene en alerta

Un nuevo informe del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, revela que las deudas de las EPS en el último trimestre de 2015, asciende a $27,5 billones, un incremento del 56% desde 2017.

Se encontraron algunas EPS que están altamente endeudadas llegando a superar tres y hasta en siete veces su activo, entre ellas: Savia Salud , IPS Indígena Mallamás , SOS , Dusakawi , AIC , Emssanar , Famisanar y Capresoca.

Entre tanto, la Nueva EPS sigue sin reportar a la Superintendencia Nacional de Salud, la información sobre su situación financiera, lo que reduce la posibilidad de ofrecer una visión completa del desempeño financiero del conjunto total de las EPS.

“Lo preocupante de este aumento es que no está acompañado de un respaldo financiero, es decir unos activos que vayan proporcional o cercanos a los pasivos. Si se sumarán los datos de la Nueva EPS”, señala el informe.

Frente al patrimonio, aunque en el 2020 hasta el 2022 se observa una leve recuperación, a partir del 2023, se vuelve a presentar el deterioro, con un patrimonio negativo de 3,8 billones que se amplía en 2024 a 7,1 billones y alcanza niveles críticos en 2025 de $11,3 billones.

Por otro lado, para este año las EPS reportan pérdidas operacionales agregadas por $3,8 billones, superiores a los $3,1 billones de 2024.