Procuraduría alerta deterioro crítico del sistema de salud y anuncia investigaciones disciplinarias

La Procuraduría General de la Nación (PGN) encendió las alarmas sobre el estado actual del sistema de salud en Colombia, al revelar los resultados de un diagnóstico que evidencia un “deterioro progresivo” en su estructura y un riesgo creciente para la vida de millones de ciudadanos.

Ante este panorama, el Ministerio Público anunció la apertura de nuevas investigaciones disciplinarias contra funcionarios responsables de la dirección, regulación, inspección, vigilancia y control del sector.

De acuerdo con el informe divulgado este miércoles, en los últimos dos años se ha registrado un aumento exponencial de quejas, acciones de tutela e incidentes de desacato por parte de los usuarios, un indicador que refleja el debilitamiento de la capacidad de respuesta de las EPS y de las entidades del Estado encargadas de su supervisión.

Intervenciones que empeoran la situación

El documento reúne los hallazgos de meses de trabajo técnico y de diálogo con los diferentes actores del sistema.

Uno de los puntos más críticos corresponde a los resultados de las visitas administrativas a 18 EPS, nueve de ellas intervenidas, donde la Procuraduría concluyó que las medidas de intervención forzosa adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud no han mejorado las condiciones de acceso ni la sostenibilidad financiera. Por el contrario, en varios casos la situación se agravó.

En la Nueva EPS, por ejemplo, el costo de la prestación de servicios pasó del 95,6 % de los ingresos en 2022 al 121 % en 2023, llevando su patrimonio a un déficit de—$4,4 billones en 2024.

La entidad enfrenta además proyecciones preocupantes: más de 131.000 tutelas podrían interponerse en 2025, junto con 33.000 incidentes de desacato, cifras que evidencian la pérdida de capacidad operativa.

Un escenario similar se observa en Coosalud EPS, donde la siniestralidad aumentó del 94 % en 2022 al 115 % en 2025, lo que significa que por cada $100 recibidos se gastan $115. La Procuraduría reportó pérdidas por –$1,1 billones en 2024 y un crecimiento del 245 % en los pasivos.

El Ministerio Público advirtió que la falta de acceso a medicamentos continúa siendo el principal detonante del incremento histórico de tutelas, un síntoma estructural del deterioro del sistema.

Posibles irregularidades y nuevas actuaciones

La Procuraduría informó que abrió una actuación preventiva para verificar denuncias sobre presuntas irregularidades, como la facturación de servicios médicos a personas fallecidas y posibles sobrecostos en medicamentos.

Asimismo, alertó sobre eventuales responsabilidades disciplinarias por omisiones en las funciones de inspección, vigilancia y control que habrían contribuido al deterioro de las EPS intervenidas.

Aunque la entidad señaló que su primera línea de acción fue el diálogo y la búsqueda de consensos, el avance del deterioro y la falta de implementación de acuerdos por parte de los actores del sistema obligan ahora a activar plenamente la función disciplinaria.

Actualmente, se adelantan más de 20 investigaciones por desabastecimiento de medicamentos, barreras de acceso, corrupción, malversación de recursos y presunto incumplimiento de órdenes de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, entre ellas el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Compromiso de vigilancia permanente

La Procuraduría concluyó que su labor apenas comienza y reafirmó su compromiso de garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud para todos los colombianos.

La entidad advirtió que continuará monitoreando de manera estricta el funcionamiento del sistema y actuará disciplinariamente cada vez que se evidencien riesgos o vulneraciones a los usuarios.