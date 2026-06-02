Precio del café en Colombia HOY 02 de junio de 2026: FNC reporta leve aumento en las cotizaciones
Conozca los valores para comprar café en Colombia y noticias sobre su producción y comercialización este martes 2 de junio de 2026.
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en Colombia para este martes 2 de junio de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.
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Precio del café en Colombia para HOY 02 de junio de 2026
De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este martes 2 de junio de 2026 se cotizará en $2,065,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.
Esto significa un leve aumento, a pesar de las bajas del precio del dólar durante esta semana, pues el pasado 1 de junio el café se cotizó en $2,060,000 pesos por la carga.
A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.
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Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 2 de junio de 2026
Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada son los siguientes:
- ARMENIA: Carga: 2,065,500 // Kilo: 16,524 // ARROBA: 206,550
- BOGOTÁ: Carga: 2,064,250 // Kilo: 16,514 // ARROBA: 206,425
- BUCARAMANGA: Carga: 2,063,875 // Kilo: 16,511 // ARROBA: 206,388
- BUGA: Carga: 2,066,250 // Kilo: 16,530 // ARROBA: 206,625
- CHINCHINÁ: Carga: 2,065,375 // Kilo: 16,523 // ARROBA: 206,538
- CÚCUTA: Carga: 2,063,375 // Kilo: 16,507 // ARROBA: 206,338
- IBAGUÉ: Carga: 2,064,625 // Kilo: 16,517 // ARROBA: 206,463
- MANIZALES: Carga: 2,065,375 // Kilo: 16,523 // ARROBA: 206,538
- MEDELLÍN: Carga: 2,064,625 // Kilo: 16,517 // ARROBA: 206,463
- NEIVA: Carga: 2,063,750 // Kilo: 16,510 // ARROBA: 206,375
- PAMPLONA: Carga: 2,063,500 // Kilo: 16,508 // ARROBA: 206,350
- PASTO: Carga: 2,063,500 // Kilo: 16,508 // ARROBA: 206,350
- PEREIRA: Carga: 2,065,375 // Kilo: 16,523 // ARROBA: 206,538
- POPAYÁN: Carga: 2,065,625 // Kilo: 16,525 // ARROBA: 206,563
- SANTA MARTA: Carga: 2,067,125 // Kilo: 16,537 // ARROBA: 206,713
- VALLEDUPAR: Carga: 2,064,750 // Kilo: 16,518 // ARROBA: 206,475
Nota: Estos valores funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno, teniendo cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.
Cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.
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