El Ministerio de Salud anunció las inscripciones para el proceso de Servicio Social Obligatorio

El Ministerio de Salud, a través de su dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, anunció que a partir del 09 hasta el 16 diciembre de 2025, los profesionales en bacteriología, enfermería, medicina y odontología interesados en realizar su Servicio Social Obligatorio en 2026 podrán inscribirse.

Para la realización del Servicio Social Obligatorio, las secretarías departamentales y distritales de salud anunciaron 1.360 plazas disponibles distribuidas entre las diferentes profesiones y regiones del país. La fecha en la que se llevará a cabo el primer proceso de asignación de plazas es el 22 de enero del 2026.

Requisitos que se deben tener en cuenta para la inscripción

Desde el Ministerio las siguientes recomendaciones para los profesionales que se van a postular:

Las inscripciones solo se pueden adelantar en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social:https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServicios/DefaultSSO.as px

Leer y atender las indicaciones del instructivo que explica el proceso de diligenciamiento y el seguimiento del trámite.

y el seguimiento del trámite. Diligenciar correctamente el formulario de inscripción.

Revisar y seleccionar las cinco plazas de su interés , además de organizar los departamentos en el orden de preferencia: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/plazas-disponibles-proceso-sso-2026.pdf

, además de organizar los departamentos en el orden de preferencia: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/plazas-disponibles-proceso-sso-2026.pdf Adjuntar los soportes de los documentos relacionados al momento de diligenciar el formulario de inscripción.

Lea también: FOMAG suspende a Ramédicas por fallas en entrega de medicamentos a maestros en Bogotá

Gobierno adopta política pública del talento humano en salud: actualizarán normas de servicio social

El gobierno expidió la resolución que adopta la Política Pública del talento humano en salud 2025- 2035, que busca para garantizar la disponibilidad y proteger los derechos laborales para el personal médico en el país.

Este mecanismo pretende incrementar la disponibilidad del personal médico y la equidad en su distribución territorial, acorde con la situación de salud de las poblaciones y de los territorios.

De igual forma, la norma tiene como líneas estratégicas garantizar a través de planes territoriales, conforme a cada municipio y departamento, la formación y garantía de condiciones de empleo y trabajo digno y decente para los médicos y demás personal de la salud.

Le puede interesar: Reforma a la salud: Asociación de Pacientes de Alto Costo advierte que Colombia no está preparada

Transformación en el servicio social obligatorio

La política establece que el Ministerio de Salud, junto con otros actores del sistema, estructurará en un plazo de tres meses, un marco normativo actualizado del servicio social obligatorio para el cierre de brechas y mejora de la disponibilidad de los profesionales de la Salud y distribución equitativa con énfasis en áreas rurales, dispersas y con barreras de acceso a los servicios de salud, que incluyan la creación del desarrollo de mecanismos de atracción y permanencia de los estudiantes de medicina .

Esta herramienta para fortalecer el servicio social, será monitoreada por el Ministerio a través de la medición de indicadores relacionados con la disponibilidad y la distribución equitativa del personal y su impacto en la cobertura y acceso a los servicios de salud, carga de morbilidad y mortalidad, así como en la calidad de la atención.

Para atraer el talento humano en salud, las entidades territoriales deberán estructurar un plan de acción que promueva la captación y permanencia del personal de salud que incluya acciones en el corto plazo, en función del análisis situacional de salud y de las redes integradas de servicios de salud.

Formación del personal de la salud

El gobierno por medio del ministerio, pondrá en marcha el plan nacional de fortalecimiento y ampliación de escenarios de práctica formativa para programas de educación superior del área de la salud, en función del análisis de salud de la población y de los territorios, dicho fortalecimiento de forma continua. También desarrollarán planes institucionales de formación continua del talento humano en salud.