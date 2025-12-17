El reto que tiene el país es que este gobierno no se reelija: Efraín Cepeda, candidato presidencial

El candidato presidencial, Efraín Cepeda, fue elegido por el Directorio Nacional del Partido Conservador como nuevo presidente de la colectividad, esto tras la renuncia de la senadora Nadia Blel a este cargo, para dedicarse de lleno a su aspiración presidencial.

Su elección como nuevo presidente de la colectividad se dio por unanimidad este martes 16 de diciembre y el Partido ahora deberá convocar a una convención nacional, que se llevaría a cabo en enero, para hacer su proclamación.

Cepeda dijo en 6AM de Caracol Radio que generalmente lo han llamado en los momentos de crisis del partido y ahora lo vuelven a llamar, tal como pasó en 2023 cuando ayudó a que su partido fuera el primero de centro derecha de Colombia.

“Hoy, cuando realmente queremos que la centro derecha regrese al gobierno y luego de mi presidencia del Congreso de la República, una mayoría del Congreso y del Directorio Nacional Conservador me pidieron que asumiera la presidencia y yo me le mido a los retos y el reto mayúsculo que tiene el país es que realmente este esquema de gobierno no se reelija porque el diseño constitucional implica que una reelección de este esquema van a poner nuevos magistrados a la Corte Constitucional, al Consejo Nacional electoral, el Banco de la República y se empezarán a apoderar de los otros poderes públicos y eso es peligroso”, indicó Cepeda.

Candidatura presidencial:

Frente a su candidatura presidencial aseguró que está revisando si hay una incompatibilidad al también ser presidente de su partido, “Lo que dicen los estatutos es que, si se toma una decisión, debe ser por consenso y no por una mayoría simple, sino una mayoría amplia”.