Efraín Cepeda denuncia “jugadita” en el Partido Conservador y acusa infiltración petrista

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el precandidato presidencial Efraín Cepeda denunció una presunta “infiltración petrista” al interior del Partido Conservador que estaría paralizando la designación del candidato presidencial de la colectividad. El senador aseguró que existen fuerzas externas que buscan mantener al partido “maniatado” en un claro beneficio para el gobierno de Gustavo Petro.

La controversia surge después de que el directorio nacional del partido, que había votado por unanimidad el pasado 4 de noviembre unas fechas para inscripciones, revirtiera intempestivamente su decisión extendiendo el plazo hasta el 1 de diciembre, lo que según Cepeda representa “tres meses completos de parálisis” que debilitan las opciones electorales del conservatismo.

La “jugadita”: Cambio abrupto en decisiones unánimes

Cepeda explicó detalladamente cómo se desarrolló la maniobra que calificó como “jugadita”: “Una decisión unánime tomada en la semana anterior, el día 4, y que habría inscripciones hasta hoy lunes, intempestivamente aparecen 11 firmas pidiendo un nuevo plazo hasta el 1 de diciembre, 20 días más".

El senador cuestionó abiertamente los motivos detrás de este cambio: “Aquí hay que preguntarse quién se beneficia manteniendo este partido paralizado. Cuando uno examina las firmas, examina las firmas de los directoristas petristas, de manera que por supuesto se le ven las orejas al lobo“.

La hipótesis de la “venganza petrista”

Cepeda no dudó en relacionar esta situación con enfrentamientos previos con el presidente Petro: “Para nadie es un secreto que Petro me amenazó a mí con la bandera de guerra a muerte, que me dijo que yo era un jefe de la banda, cuando le hundí la consulta popular, la reforma tributaria, me dijo HP, y yo creo que aquí está la venganza del petrismo introduciéndose en las entrañas del partido conservador".

El precandidato recordó que durante su presidencia del partido en 2023, logró posicionarlo como “el primer partido de centro-derecha de Colombia“, contrastando con la actual situación de parálisis que atribuye a interferencias externas.

Impacto en las elecciones: Listas al Senado en riesgo

Más allá de la candidatura presidencial, Cepeda alertó sobre el grave perjuicio que esta paralización causa a las listas al Senado y Cámara que carecen de un candidato presidencial oficial que las impulse a nivel nacional.

“Perjudica directamente a nuestras listas a la Cámara y al Senado de la República que no tienen un candidato oficial que las esté impulsando a lo largo del país", explicó, añadiendo que también afecta la posibilidad de una consulta de la centro-derecha donde un partido con “más de dos millones de votos jugaría un papel fundamental”.

La figura de Carlos Felipe Córdoba: ¿Militante o externo?

En medio de la controversia, Cepeda se refirió a la posible inscripción de Carlos Felipe Córdoba, señalando que “no es un militante del partido, no está inscrito en el partido como militante” y que se ha declarado públicamente como “un liberal de pensamiento”.

Esta situación genera adicionales interrogantes sobre las motivaciones detrás de la extensión de plazos, especialmente cuando Córdoba ha manifestado tener “recogidas 350.000 firmas” para su propia candidatura.

Noticia en desarrollo....