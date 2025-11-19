El desplante de Efraín Cepeda a reunión de precandidatos conservadores convocada por presidenta Blel

Congreso

La presidenta del Partido Conservador, la senador Nadia Blel, citó a los precandidatos presidenciales de la colectividad a una reunión en la noche de este martes 18 de noviembre, para empezar a discutir el mecanismo de elección del candidato único que haga parte del proceso electoral del 2026.

El objetivo es empezar a definir las reglas de juego para este proceso que llevarán a cabo entre finales del 2025 y comienzos del 2026. Sin embargo, también se buscaba limar asperezas tras las tensiones que se generaron por la sorpresiva llegada del excontralor Felipe Córdoba, sobretodo con el expresidente del Congreso, Efraín Cepeda.

No obstante, las incomodidades siguen en evidencia, al punto de que el propio Cepeda no asistió a este encuentro en el nororiente de Bogotá. Además, en un sector del partido cercano al senador hay molestia por el hecho de que se invitara a Córdoba sin aún haberse inscrito, por lo que oficialmente no es candidato.