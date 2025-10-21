“Si llego a la presidencia se acaba la paz total, no me temblará la mano”: Efraín Cepeda

En Sin Anestesia de Caracol Radio, estuvo el precandidato a la presidencia, Efraín Cepeda, quien habló sobre los procesos de paz y el desastre de la Paz Total, iniciativa propuesta por el presidente, Gustavo Petro.

Cepeda en su momento explicó que el gobierno y la forma en la que se llevó el proceso de paz del 2016 en la Habana, Cuba, es completamente distinto a lo que propuso Petro con sus políticas de paz total que, a la final, no resultaron en nada, pues él cree que Colombia. En la actualidad, el país pasa una de sus mayores crisis a nivel de seguridad Nacional, pues mencionó que hoy los militares son un cero a la izquierda y que a los criminales, se le apremia.

Lea también: Es absurdo importar gas de otros países, perdimos la autosuficiencia que teníamos: Efraín Cepeda

La paz de Santos no es la misma que la de Petro

“Es otro proceso, no es lo mismo que este proceso desordenado de Petro. Aquel fue un proceso, el de Santos era más metódico, lo apoyó, mi partido y yo lo apoyamos, pero este proyecto, nada, y como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta”: así se refirió Cepeda, colocando en la mesa, la falta de organización y compromiso con construir la paz de verdad.

El precandidato cree que una de las fallas más grande que tuvo este gobierno con el intento de lograr la paz, fue haberle otorgado tantos beneficios y poder a los grupos armados en Colombia, y a su vez, limitar el poder militar en el país, ya que muchos de ellos tiene prohibido atacar o reaccionar si algún atentado o inconveniente llega a suceder, lo que le parece indignante y denigrante al exsenador.

“Cómo así que negociar con grupos narcotraficantes, con todos los grupos ceses al fuego bilateral que lo que han servido es para incrementar los cultivos ilícitos en 300.000 para que no se certifique Estados Unidos para que 649 municipios de Colombia estén hoy casi que en poder de los grupos armados. Los ciudadanos están en las casas y los grupos armados en las calles”.

Le puede interesar: “Es imposible custodiar cada metro del tubo”: Ejército tras decisión de Ecopetrol en el Catatumbo

“En mi gobierno no pasará eso”

Efraín Cepeda explicó que si bien no tiene nada que admirar de este gobierno, al menos es consciente de lo que él no permitiría bajo su mandato, pues los criminales deben estar donde les corresponde. Inclusive, dijo que él gobernaría con rudeza y que su mano no le temblaría a la hora de impartir justicia.

“Se acaba la paz total. Vamos a desamarrarle las manos a las fuerzas militares que hoy están maniatadas, vamos a rearmarlos y vamos a hacer que cumplan con la Constitución nacional, eso está escrito. Constitución del 91, defender vida, bienes y honra de los colombianos. En eso no me temblará la mano”, puntualizó.

Otras noticias: Efraín Cepeda sobre la absolución de Uribe: “Necesitamos al expresidente en las elecciones 2026″

Vea aquí la entrevista completa