Efraín Cepeda fue elegido como el nuevo presidente del Partido Conservador

El Directorio Nacional del Partido Conservador eligió a Efraín Cepeda como nuevo presidente de la colectividad, esto tras la renuncia de la senadora Nadia Blel a este cargo.

Su elección como nuevo presidente del la colectividad se dio por unanimidad esta martes 16 de diciembre y el Partido ahora deberá convocar a una convención nacional, que se llevaría a cabo en enero, para hacer su proclamación.

“Por decisión unánime, el Directorio Nacional eligió al senador y precandidato presidencial @EfrainCepeda como Presidente del Partido Conservador”.

Hay que señalar que por llegar a este nuevo cargo Efraín Cepeda no tendría que renunciar a su precandidatura presidencial debido a que el conservatismo no ha tomado decisiones al respecto.

Eso sí, según informaron desde la colectividad, “su principal responsabilidad será liderar los destinos de la colectividad de cara a las elecciones del 2026”.

Tras la elección de su nuevo presidente, el Partido Conservador deberá ahora tomar decisiones de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Recordemos que hasta el momento hay 5 precandidatos inscritos en la colectivida: Efraín Cepeda, Felipe Córdoba, Juana Carolina Londoño, Ruben Darío Rizarralde y el Coronel Carlos Velázquez.

Aunque hasta el momento el partido no ha definido cuál será el mecanismo de selección de su candidatura presidencial, sí hay varias opciones sobre la mesa entre estas convocar a una Convención Naciona, que se elija por consenso o adelantar una encuesta entre los 5 precandidatos.